Votre consommation d'alcool vous inquiète ? Voici comment le vérifier

"Il peut aussi s'agir d'une personne qui commence vraiment à se poser des questions ou à remettre en cause sa relation avec l'alcool, et c'est l'occasion de l'explorer", a déclaré le Dr Sarah Wakeman, directrice médicale de l'initiative sur les troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives au Massachusetts General Hospital.

Pour certaines personnes, il peut être très difficile de dire "Je ne vais pas boire pendant tout le mois". Essayer de le faire peut donc vous montrer à quel point c'est facile ou difficile pour vous", a déclaré le Dr Sanam Hafeez, neuropsychologue, qui donne des cours au Teachers College de l'université de Columbia.

Quels sont les conseils des experts pour réussir un "mois de janvier sec" ? Lire la suite.

1. Connaissez vos raisons

Il est utile de définir clairement son objectif pour en faire une habitude, a déclaré M. Wakeman, professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School.

La recherche sur la définition des objectifs indique que les objectifs ont plus de chances d'être atteints s'ils sont vraiment pertinents pour vous en tant qu'individu et non pas abstraits comme "je devrais arrêter de boire parce que boire est mauvais"", a-t-elle déclaré.

Des objectifs concrets, tels que l'adoption de nouvelles habitudes de sommeil ou d'une routine d'exercice, faciliteront l'arrêt de la consommation d'alcool.

"Je veux vraiment arrêter de boire parce que je sais que lorsque je bois beaucoup, je ne me lève pas le lendemain matin et je ne fais pas d'exercice, c'est un objectif très précis", a déclaré Mme Wakeman.

Selon les experts, une motivation supplémentaire peut venir des gains de santé que vous pouvez obtenir en réduisant ou en éliminant votre consommation d'alcool.

"Boire moins au fil du temps peut avoir des effets bénéfiques réellement mesurables sur votre santé en termes de tension artérielle, de risque de cancer, de risque de maladie du foie et d'autres affections", a déclaré M. Wakeman.

"Au cours d'un mois, vous pouvez remarquer des avantages à court terme comme un meilleur sommeil, un meilleur teint grâce à l'amélioration de votre peau, une plus grande clarté d'esprit et plus d'énergie", a-t-elle ajouté.

2. Fixer des objectifs SMART

Beaucoup d'entre nous connaissent les objectifs SMART dans le cadre de leur travail ou de leurs études. Ils sont utilisés pour aider les gens à se fixer des objectifs réalisables. L'acronyme signifie

Spécifique : Fixez un objectif réalisable, par exemple réduire votre consommation d'alcool trois jours par semaine. Vous pouvez ajouter des jours jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif final. Mesurable : Combien de boissons allez-vous réduire - et quelle est la taille de ces boissons ? Une bière pèse 12 onces, un verre de vin 5 onces et une portion de spiritueux 1,5 once. Réalisable : Veillez à ce qu'il n'y ait pas un grand nombre d'événements sociaux au cours desquels de l'alcool est susceptible d'être servi pendant votre mois d'abstinence. Pertinent : En quoi le fait de ne pas boire va-t-il m'aider dans ma vie et ma santé ? Temporel : Fixez-vous un délai raisonnable pour terminer vos efforts. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous fixer un autre objectif plus tard.

"Si vous placez la barre trop haut, vous risquez d'échouer. Il est donc préférable de se fixer des objectifs plus modestes pour y parvenir", explique M. Hafeez. "Rien ne commence sans une conversation honnête avec soi-même.

3. Partagez votre objectif avec d'autres personnes

Selon les experts, informer quelques amis ou membres de la famille de votre objectif peut vous aider à l'atteindre. Pour certaines personnes, il peut être judicieux d'annoncer leur plan sur les médias sociaux et d'inviter d'autres personnes à se joindre à elles et à rendre compte de leurs progrès.

C'est là que je pense que le concept de "janvier sec" a pris de l'ampleur", a déclaré M. Wakeman. "Si vous déclarez publiquement que vous allez faire quelque chose, vous avez plus de chances de vous y tenir que si vous le gardez pour vous.

4. Envisagez un mocktail

La consommation d'alcool est souvent associée à des réunions sociales ou à des moments de plaisir. Cela peut entraîner votre cerveau à considérer l'alcool comme un élément positif. Vous pouvez combattre ces envies en remplaçant votre boisson préférée par quelque chose de tout aussi festif ou savoureux, disent les experts.

"Pour certaines personnes, il peut s'agir d'eau gazeuse, pour d'autres d'un mocktail ou d'une sorte de boisson (non alcoolisée) qui semble amusante et festive", a expliqué Mme Wakeman.

"Remplacer un comportement par un autre peut s'avérer efficace parce que vous trompez votre cerveau", a déclaré M. Hafeez. "Cela peut absolument vous aider à éviter la tentation.

Toute une industrie se consacre à la fabrication de boissons non alcoolisées qui ont (au moins un peu) le même goût que les vraies. Certaines prétendent même avoir ajouté des ingrédients "calmants" ou "sains".

"Je suis sceptique à l'égard de tout ce qui prétend vous détendre ou avoir des effets bénéfiques sur la santé et qui est présenté dans un verre, quel qu'il soit", a déclaré M. Wakeman. "Mais s'il s'agit d'une alternative qui vous donne l'impression de ne pas manquer une situation sociale et vous aide à apporter les changements que vous souhaitez à votre consommation d'alcool, je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénient à cela.

5. Suivez vos progrès, votre objectif et vos sentiments

Même si vous n'arrêtez pas de boire de l'alcool, il peut être utile de suivre vos émotions et vos envies pour découvrir les éléments déclencheurs, a déclaré M. Wakeman.

"Le simple fait de mesurer votre comportement, qu'il s'agisse d'alcool, d'exercice ou de régime alimentaire, peut constituer une intervention en soi", a-t-elle ajouté.

"Même si quelqu'un n'est pas encore prêt à faire des changements, le simple fait de tenir un journal des moments où vous buvez, des situations où vous buvez davantage et de la façon dont vous vous sentez à ces moments-là, peut vraiment vous aider à identifier les situations déclenchantes où vous êtes plus susceptible de boire", a ajouté Mme Wakeman.

Surveillez vos symptômes

Selon les experts, il y a un autre élément important dans la réalisation d'un "janvier sec". Il est important de remarquer si vous - ou un être cher - présentez des symptômes négatifs suite à la réduction ou à l'élimination de l'alcool. C'est peut-être le signe que vous avez besoin d'une aide professionnelle pour atteindre votre objectif.

"La première chose à faire est de savoir si vous souffrez ou non d'un trouble lié à la consommation d'alcool", a déclaré Mme Wakeman. "Si quelqu'un boit beaucoup chaque jour et risque de souffrir de symptômes de sevrage, il peut être dangereux d'arrêter brusquement.

Une personne souffrant d'un trouble de la consommation d'alcool, qui s'est habituée à avoir un certain niveau d'alcool dans son corps chaque jour, peut se retrouver en état de manque et présenter des symptômes physiques graves tels que des tremblements, des sueurs, un rythme cardiaque rapide et des crises d'épilepsie.

"Cela indique clairement qu'il faut consulter un professionnel de la santé pour obtenir un traitement médical en cas de sevrage et ne pas arrêter seul", a déclaré M. Wakeman.

Source: edition.cnn.com