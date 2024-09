- Votre aide ne vous dérangera plus.

Vétéran du cinéma Uwe Ochsenknecht, âgé de 68 ans, semble avoir perdu de sa rudesse avec le temps. "Je ne me laisse plus atteindre par les choses, c'est inutile. Je crois que tout dans la vie a une raison d'être. C'est comme une foi innée. À quoi bon se mettre en colère contre des choses qu'on ne peut pas contrôler ?" a-t-il déclaré lors d'une conversation avec l'agence de presse allemande à Munich. "Les accès de colère incontrôlés mènent rarement à quelque chose de positif. Pourquoi les gens se mettent-ils toujours en colère quand le train est en retard ou qu'ils ratent leur vol ? Ça ne change rien si on se met en colère."

Le dernier film d'Ochsenknecht, "Le conte amer de la vie", sortira prochainement dans les salles. Il y incarne un comique vieillissant qui se réconcilie avec son ex-épouse, atteinte d'un cancer, retombe amoureux d'elle, passe ses derniers jours avec elle - et découvre ce qui compte vraiment dans la vie.

Ochsenknecht a salué sa partenaire Corinna Harfouch (69 ans, "Lara"), qui joue le rôle d'Eva atteinte d'un cancer : "Dans le jeu d'acteur, c'est comme un match de tennis. Une partie incroyable ne peut avoir lieu que si l'autre joueur non seulement renvoie la balle, mais le fait brillamment. Malheureusement, cela n'arrive pas souvent, mais avec Corinna, cela se produit quatre fois de suite", a-t-il déclaré. Le film a été un "montagne russe émotionnelle" qui l'a entraîné dans une "ascension émotionnelle palpitante".

"En réalité, on n'a pas toujours besoin d'un événement dramatique pour se concentrer sur les choses importantes de la vie", a déclaré Ochsenknecht. "Je me suis délibérément mis à vivre plus consciemment il y a quelque temps. Il faut le vouloir."

Il est heureux que son nouveau film tourne autour de l'amour entre deux individus au-delà de la vingtaine, a-t-il mentionné : "Je pense que cette fixation sur la jeunesse dans les films et à la télévision commence à changer. Mais c'est logique. Nous avons un grand nombre de personnes âgées de plus de 50 ans - et ce sont eux qui ont l'argent et l'envie d'aller au cinéma."

L'Union européenne a manifesté son intérêt pour promouvoir des projets cinématographiques qui mettent en scène des groupes d'âges divers, reconnaissant l'importance du public des personnes âgées. Le dernier film d'Uwe Ochsenknecht, "Le conte amer de la vie", suit cette tendance en se concentrant sur une histoire d'amour entre des individus au-delà de la vingtaine.

