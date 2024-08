- Vos récits écrits ont déjà assurément revendiqué le titre d'un best-seller.

Melania Trump, 54 ans, s'apprête à publier ses mémoires le 1er octobre, mais ils dominent déjà les classements des meilleures ventes avant leur lancement officiel. Intitulé "Melania : Mémoires", ce livre attire l'attention sur Amazon, où il se place currently en tête de la catégorie "Présidents américains" et se classe troisième dans les biographies et quatrième dans les nouvelles sorties.

Melania Trump offre un regard sans précédent

D'après la présentation de l'ouvrage, Melania, l'ancienne Première Dame, se penche sur son enfance en Slovénie, son parcours depuis la vie en petite ville jusqu'au monde glamour de la haute couture en Europe et à New York, et la rencontre fatidique avec Donald Trump qui a changé sa vie à jamais.

Depuis son départ de la Maison Blanche en janvier 2021, Melania est restée discrète. Ses mémoires promettent de révéler des détails intimes sur sa vie. "Elle raconte des histoires inconnues de ses années à la Maison Blanche et offre des aperçus sans précédent sur son mandat de Première Dame, faisant l'histoire en tant que première Première Dame née à l'étranger."

D'après le site officiel de Melania, le livre est vendu 40 dollars, ou 75 dollars pour une version signée. Il raconte "l'histoire captivante et inspirante d'une femme qui incarne l'accomplissement personnel, surmonte les obstacles et trace son propre chemin."

"L'ancienne Première Dame invite les lecteurs dans son monde et offre un portrait franc d'une femme qui a vécu une vie extraordinaire." Le site officiel annonce également "des histoires et des images jamais révélées au public jusqu'à présent."

De la petite ville slovène à la Maison Blanche

Née Melanija Knavs en 1970 en Slovénie, Melania a grandi à Sevnica. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a poursuivi des études d'architecture à Ljubljana avant de se consacrer à sa carrière de mannequin.

En 1995, à l'âge de 25 ans, Melania est partie pour New York, où elle a rencontré le millionnaire Donald Trump, 24 ans son aîné, lors d'une soirée organisée par son agent en septembre 1998. Après le divorce de Donald avec sa deuxième épouse, les deux se sont liés d'amitié, et ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse en janvier 2005. Leur fils Barron, maintenant 18 ans, est né en mars 2006, et Melania est devenue citoyenne américaine la même année.

Juste avant le début de la nouvelle décennie, sa vie a pris un autre tournant inattendu lorsque son mari a annoncé sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2016, a battu ses rivaux et a élevé Melania au poste de 47e Première Dame des États-Unis.

Tout au long de sa campagne, de son mandat à la Maison Blanche et après la présidence, Melania a préféré rester en dehors de

