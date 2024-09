Vos enfants se préparent-ils à la vie universitaire? Voici 5 stratégies pour surveiller leur bien-être émotionnel.

(CNN) — Les étudiants universitaires portent un lourd fardeau alors qu'ils entament leur parcours académique cet automne ; il ne s'agit pas seulement des fournitures scolaires habituelles qu'ils trimballent. De nombreux parents pourraient s'inquiéter du bien-être de leurs enfants.

En plus de gérer les pressions habituelles, les charges de travail du lycée et la concurrence pour obtenir une admission à l'université, les étudiants ont passé plusieurs années à naviguer dans les pressions des réseaux sociaux, à faire face aux angoisses environnementales liées au changement climatique, à s'entraîner aux procédures d'urgence en cas d'attentats à l'école et, plus récemment, à faire face aux manifestations divisives concernant le conflit Palestine-Israël, connu sous le nom de guerre de Gaza.

De plus, les étudiants ont subi des préjudices importants sur le plan personnel, émotionnel, éducatif, familial et financier en raison de la pandémie de COVID-19.

C'est pourquoi les experts en santé mentale ont déclaré une urgence nationale en matière de santé mentale des jeunes en 2021. Bien qu'il y ait eu quelques améliorations depuis, selon le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la situation reste loin d'être idéale.

Dans un récent entretien sur le podcast Chasing Life de CNN, le psychologue Dr. Nance Roy a expliqué au Dr. Sanjay Gupta, correspondant médical en chef, les défis auxquels sont confrontés les étudiants.

Roy est la directrice clinique de The JED Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée au bien-être émotionnel des adolescents et des jeunes adultes, et professeur adjoint clinicien de psychiatrie à la Yale School of Medicine.

Roy a expliqué que les jeunes grandissent dans un monde qui les expose à des facteurs environnementaux tels que les fusillades scolaires, les crimes haineux, la polarisation politique, l'incertitude financière et les guerres.

"Ils n'ont pas encore connu une période de stabilité pendant laquelle ils pourraient régler les conflits qu'ils affrontent actuellement et les défis auxquels ils sont confrontés. C'est leur réalité quotidienne", a-t-elle observé.

Cependant, Roy n'a pas perdu espoir. "De nombreuses personnes parlent actuellement d'une urgence en matière de santé mentale chez les jeunes. J'aimerais reformuler cela. ... 'Urgence' est un mot difficile car il suggère qu'il n'y a pas d'espoir, et pourtant il y en a", a-t-elle déclaré.

Selon Roy, l'obstacle principal auquel sont confrontés les étudiants est également le principal défi de la société.

"Nous voyons la solitude comme étant le plus grand problème pour les étudiants de première année. When you think about it, it makes sense, right? They're moving away from their safe havens, leaving their families, friends, and connections behind", Roy a déclaré.

Roy a noté que l'établissement de relations significatives prend du temps. "They need to learn to navigate independently for the first time. They have to establish their own sense of routine and structures. Things are not set up as they often are in high school when students live at home", elle a ajouté, reconnaissant que certaines écoles excellent dans l'offre d'opportunités pour que les étudiants interagissent dans un cadre naturel, non structuré.

En ce qui concerne la récupération de la pandémie, Roy a souligné que les gens ne rebondissent généralement pas instantanément après la fin d'un événement catastrophique. "It takes years for people to cope with ... the trauma they experienced, the destruction. So, the pandemic is no different. Just because the pandemic is 'over,' as we say, doesn't mean everyone is back to normal", elle a dit.

"We need to allow for people, particularly young people, to repair, to be able to resume learning skills that have become rusty, to re-engage in the world", Roy a observé. "We work with schools to remind them to be aware of the issues students are dealing with and to help them navigate, rather than dismissing them."

Comment les étudiants (et leurs parents "stressés") peuvent-ils faire la transition vers l'université tout en maintenant une bonne santé mentale ? Roy propose ces cinq suggestions pour les familles :

Anticiper les émotions mélangées

Le passage ou le retour à l'université peut susciter à la fois de l'excitation et de l'anxiété. Roy a suggéré d'établir un emploi du temps incluant à la fois du temps d'étude et de détente et d'interaction sociale pour faciliter l'adaptation. "Try to put yourself out there — maybe that's joining a club, a fraternity or sorority, or volunteer organization", elle a suggéré.

Il faut s'attendre à des difficultés sur la route. Soyez patient avec vous-même si l'adaptation prend plus de temps que prévu.

Réaliser que les relations évoluent

Les relations avec les membres de la famille et les amis sont souvent modifiées pendant l'université. "It takes time and patience to adapt to new boundaries and relationship dynamics", Roy a dit. "Students will gradually become more autonomous while parents provide support from the sidelines."

Il est également crucial pour les parents de rester disponibles et pour les étudiants de reconnaître qu'il est okay de demander de l'aide quand c'est nécessaire.

Croire en soi

S'adapter à de nouveaux environnements de vie, sociaux ou académiques peut être difficile, mais ce n'est pas toujours une raison de faire appel à des professionnels. "Often, what’s needed is a caring, empathetic support system and time to navigate the ups and downs of university life", Roy a dit.

Dans l'équilibre entre les angoisses parentales et les expériences des étudiants, les parents doivent essayer de faire la différence entre leurs propres préoccupations et la réalité de leurs enfants. Aborder les conversations avec compréhension et empathie aidera les jeunes à se sentir entendus et soutenus.

"Self-care ain't something that happens by itself", Roy a souligné. "You need to ensure you're getting enough shut-eye, eating right, working out, and practicing mindfulness, along with indulging in fun activities. All this will help you handle life's obstacles better."

Se mettre à la routine de l'auto-soin peut être difficile pour n'importe qui, surtout lorsqu'on lutte pour s'adapter à de nouvelles circonstances, elle a expliqué. Roy a suggéré de prendre un peu de temps pour déterminer ce que l'auto-soin signifie pour vous personnellement et de créer un plan pour atteindre ces objectifs.

Si vous avez des problèmes de santé physique ou mentale préexistants, il est essentiel de contacter le bureau de santé ou de counseling à l'avance pour établir un plan de soins, que ce soit sur le campus ou en dehors. Ainsi, vous aurez toutes les ressources nécessaires avant que la pression académique ne s'installe.

"Gardons à l'esprit que ces services sont là pour vous aider ou vous conseiller si vous en avez besoin. Ils peuvent vraiment améliorer votre expérience universitaire", a-t-elle ajouté.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire en dehors du campus, Roy suggère de consulter le hub Prêt à partir de JED, qui propose des ressources pour les étudiants et leurs parents ou aidants pour les aider à naviguer dans la transition universitaire.

"N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin", a-t-elle insisté.

Nous espérons que ces cinq conseils vous aideront à préparer votre famille à une transition en douceur dans la vie étudiante. Écoutez notre épisode complet ici. Et rejoignez-nous prochainement sur le podcast Chasing Life lorsque nous décortiquerons les nouvelles règles de dégagement du ballon au football américain et pourquoi elles sont censées rendre le sport plus sûr.*

CNN Audio's Jesse Remedios a contribué à ce rapport.

