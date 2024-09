Von der Leyen s'est dite intéressée à nommer les conseillers de confiance de Meloni à titre de vice-présidents de la Commission européenne.

Pour la première fois, une figure politique polarisante est sur le point d'occuper un poste économique important dans la Commission européenne. L'establishment de Bruxelles n'a pas vérifié le rapport. Ils font référence au processus en cours d'assemblage de la nouvelle commission, qui est prévue pour servir jusqu'en 2029.

Au cours de la course aux élections européennes, von der Leyen a fait face à de vives critiques pour avoir dénoncé "les extrémistes" sans rejeter explicitement les collaborations avec les partis à droite de la CDU et de la CSU. Les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts ont critiqué von der Leyen pour son manque de distance, en particulier envers Meloni.

Von der Leyen devrait présenter son plan de personnel aux chefs de groupe parlementaire au Parlement européen prochain mercredi. Ils examineront les commissaires potentiels dans les semaines à venir et les confirmeront.

Le choix de Fitto pourrait susciter des controverses, malgré sa réputation de pragmatique et de non-europhobe. L'histoire montre que le Parlement a réussi à remplacer des candidats indésirables, bien qu'il ne puisse officiellement approuver ou rejeter la Commission qu'en bloc.

Le poste de Fitto en tant que figure de proue de l'aide européenne contre le coronavirus pourrait être délicat, étant donné que l'Italie est le principal bénéficiaire du fonds de relance massif. L'administration de Meloni pourrait obtenir jusqu'à 194 milliards d'euros de Bruxelles, mais doit respecter certaines conditions, comme pour les projets d'hydrogène planifiés. Lundi, la Cour des comptes européenne a dénoncé les retards dans la distribution de l'aide et a mis en garde contre les projets inachevés dans des pays comme l'Italie, ce qui pourrait entraîner la perte de subventions élevées.

Selon "World", von der Leyen pourrait nommer quatre autres vice-présidents exécutifs aux côtés de Fitto : Kaja Kallas, la nouvelle cheffe désignée des affaires étrangères de l'UE et ancienne Première ministre estonienne, devrait superviser l'élargissement de l'UE et la reconstruction de l'Ukraine. Valdis Dombrovskis, le actuel commissaire letton au commerce, est pressenti pour prendre en charge l'élargissement de l'UE et la reconstruction de l'Ukraine. Teresa Ribera Rodríguez, l'actuelle ministre espagnole de l'Environnement, est pressentie pour gérer la transition sociale, écologique et numérique à Bruxelles. Thierry Breton, l'actuel commissaire français au marché intérieur, est pressenti pour prendre en charge le portefeuille de l'industrie et de l'autonomie stratégique. Ce portefeuille est une priorité absolue pour le président français Emmanuel Macron, qui souhaite rendre l'UE plus autosuffisante vis-à-vis de la Chine et des États-Unis.

**La critique de "la Commission von der Leyen II" vient d'une autre source : von der Leyen souhaitait avoir autant d'hommes que de femmes dans son cabinet. Cependant, les États membres n'ont pas

