Volvo vise à fabriquer une part considérable, allant de 90 à 100%, de véhicules entièrement électriques d'ici à 2030.

Volvo, propriété de l'entreprise mondiale Geely, avait initialement pour objectif de produire uniquement des voitures électriques d'ici 2030. Cependant, ils ont revu cet objectif, annonçant un éventail de 90 à 100 % d'électrification. Environ 10 % de leurs nouveaux véhicules pourraient même être des modèles hybrides, selon les besoins. Volvo a attribué le manque de progrès dans l'infrastructure de recharge dans certaines régions comme la principale raison de ce changement.

L'entreprise a souligné qu'elle reste engagée dans l'électrification totale comme principal objectif. Cependant, en raison des tendances du marché et des préférences des consommateurs qui évoluent, cet objectif pourrait ne pas être atteint d'ici 2030.

Actuellement, Volvo propose cinq modèles électriques purs et travaille sur cinq autres. D'ici 2025, les véhicules électriques devraient représenter 50 à 60 % de ses ventes totales. Au deuxième trimestre de cette année, les véhicules électriques représentaient 26 % de ses ventes, tandis que le total, y compris les hybrides, atteignait 48 %.

L'objectif initial du programme Volvo était l'électrification totale d'ici 2030, mais celui-ci a depuis été revu en raison des défis liés à l'infrastructure de recharge et des tendances du marché qui évoluent.

