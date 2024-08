- Volocopter à Olympia - pas de vols de passagers pour le moment

Le début tant attendu des vols passagers n'était pas encore là, mais dans l'esprit du slogan olympique "La participation, c'est tout", le constructeur de taxis volants basé en Bade-Wurtemberg, Volocopter, a effectué un vol d'essai près du site équestre et de pentathlon. Le PDG Dirk Hoke a qualifié cela d'étape importante.

"Electrifier le trafic aérien est une étape que nous devons franchir", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "Nous sommes ravis de montrer que ce n'est pas seulement de la science-fiction." La phase de validation pour les opérations de vol électrique régulières a maintenant commencé à partir d'un aéroport spécialement ouvert près de Paris.

La certification des passagers manque encore

Le nouvel avion avec plusieurs rotors sur le dessus décolle et atterrit verticalement. Ils visent à révolutionner l'aviation et à servir de alternative au trafic routier dans les villes densément peuplées. Comme Hoke l'a expliqué, les villes grandissent rapidement mais n'ont plus de place pour plus de trafic automobile. Les taxis volants, sur lesquels d'autres fabricants comme Lilium travaillent également, pourraient relier les principaux hubs.

Mais ce ne sont que l'un des outils parmi tant d'autres, a souligné Hoke. "Il ne remplace pas le transport en commun de masse." Le modèle Volocopter Volocity, par exemple, est un deux places. Et selon l'estimation de Hoke, un pilote sera encore nécessaire à bord pendant de nombreuses années, occupant l'une des places. Le vol du modèle précédent 2X a été vu en France cette fois-ci.

Pour que Volocopter transporte des passagers, l'entreprise de Bruchsal près de Karlsruhe a besoin de la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) - qui est toujours en attente. Hoke s'attend à ce que des vols en nombre limité soient proposés dans plusieurs villes l'année prochaine, avec une tendance à la hausse.

Raison de célébrer quand même

Les plans originaux de Volocopter étaient beaucoup plus importants : à l'occasion des Jeux olympiques, l'entreprise voulait proposer trois itinéraires de liaison et deux itinéraires touristiques à Paris. Cinq plates-formes d'atterrissage, dont une était prévue sur un ponton sur la Seine, étaient prévues pour cela. Cela a encore été annoncé dans un communiqué en juin 2023.

Pourtant, les vols d'essai sont une réussite. Au début de l'événement sportif international, il était encore incertain si ceux-ci seraient même autorisés. De plus, la ville de Paris et plusieurs organisations avaient soulevé des doutes infondés quant à l'autorisation d'exploitation d'un site de décollage et d'atterrissage. Volocopter a également récemment connu des difficultés financières. L'aide de l'État de Bade-Wurtemberg et de Bavière, qui a été discutée, n'a pas abouti. À la fin, l'argent est venu des investisseurs. Enfin, une bonne nouvelle.

ADAC Air Rescue : Les taxis volants sont "l'avenir des services de secours"

En principe, les taxis volants fonctionnent comme des drones - mais plus gros, a expliqué Hoke. Ils sont plus silencieux que les hélicoptères et plus sûrs, car ils ont non seulement un moteur mais aussi de nombreux systèmes redondants - ce qui signifie qu'il y a une sauvegarde. Volocopter, par exemple, a dû prouver qu'ils peuvent atterrir en toute sécurité même si deux moteurs adjacents parmi les 18 tombent en panne. De plus, l'avion n'émet aucune émission pendant le vol. Bien que Hoke ait admis que l'empreinte carbone globale doit être améliorée.

Volocopter sera lancé dans des villes comme Paris, Rome et Osaka, entre autres. Les vols réguliers en Allemagne ne sont pas une priorité car les villes y sont moins grandes ou moins densément peuplées et ont des réseaux de transport public autosuffisants. En Allemagne, Volocopter collabore avec ADAC Air Rescue pour tester l'utilisation de leurs avions à des fins médicales et de secours.

Aaron Erd d'ADAC Air Rescue a commenté lors de la présentation en France : "Nous voyons definitely l'avenir des services de secours ici." Il croit que les taxis volants peuvent améliorer le service de secours, en résolvant les problèmes qu'ils rencontrent actuellement, comme l'incapacité à desservir de nombreux endroits d'urgence. Avec les taxis volants, de plus grandes zones pourraient être couvertes et les secouristes pourraient atteindre le lieu de l'accident plus rapidement par air. Cependant, ils ne devraient pas être utilisés pour transporter des passagers.

Lire aussi: