- Vollering perd après avoir perdu le jaune - Lippert stade trois

Liane Lippert a manqué de peu la victoire lors de la cinquième étape du Tour de France Femmes, terminant troisième à l'arrivée. La Germanoise de 26 ans a été devancée dans les derniers mètres. La étape de 152,5 km entre Bastogne, en Belgique, et Amnéville, en France, a été marquée par une chute impliquant la championne en titre, la Néerlandaise Demi Vollering, qui a perdu son maillot jaune à la suite de cet incident.

La victoire d'étape est revenue à la Hongroise Blanka Kata Vas, suivie de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, qui a également pris la tête du classement général. Vollering est retombée à la neuvième place, à 1'19". Lippert est dixième, à 1'20".

La chute s'est produite à environ six kilomètres de l'arrivée, impliquant plusieurs coureuses, dont Vollering, qui a terminé avec des signes de douleur.

Lippert : "Une arrivée chaotique"

"C'était une arrivée vraiment, vraiment chaotique avec une chute qui a tout changé", a déclaré Lippert à ARD. Elle a admis avoir attaqué trop tôt dans le sprint.

Vendredi, les coureuses se rendront dans le Jura pour la sixième étape, un parcours de 159 km entre Remiremont et Morteau. Les étapes de montagne du week-end, culminant avec l'ascension de l'Alpe d'Huez, seront les temps forts de la course.

