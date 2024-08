- Völler, dans le Carro-clash avec Eberl, a exprimé cette perspective.

Le PDG de Bayer, Fernando Carro, a donné une raison compréhensible aux critiques de Max Eberl par le directeur sportif du DFB, Rudi Völler. Cependant, Völler a noté que la déclaration franche de Carro ("Je n'ai pas de bons mots pour Max Eberl, absolument aucun") était peut-être un peu trop dure. Völler a expliqué que Carro essayait simplement de divertir les fans, mais que la déclaration était excessive envers Eberl. "Il le regrette", a-t-il ajouté, ayant lui-même été directeur sportif à Leverkusen pendant de nombreuses années.

Selon un rapport de "Kicker", Carro avait parlé négativement d'Eberl lors d'une réunion de fans. Cela a été déclenché par les négociations prolongées concernant le transfert du joueur de Leverkusen, Jonathan Tah, à FC Bayern. Carro a été cité en disant : "Je ne négocierais pas avec lui." Plus tard, Carro s'est excusé pour ses remarques.

Völler, qui est familier avec ce genre de réunions de fans, a commenté : "Je comprends, tout le monde veut être un peu divertissant et offrir quelque amusement aux fans. Bien sûr, certaines frustrations ont été accumulées et libérées. C'était peut-être un peu excessif, mais finalement, tout le monde passera à autre chose." Völler est confiant que l'opinion de Carro sur Eberl est plus favorable que ce que la déclaration laisse entendre.

Eberl a choisi de ne pas riposter avec des mots durs. "Bien sûr, on pourrait maintenant s'engager dans une confrontation verbale massive. Mais honnêtement, ce n'est pas mon intention", a-t-il déclaré. Eberl a souligné que les mots de Carro parlent d'eux-mêmes, mais il les voit maintenant différemment : "La seule phrase qui me vient à l'esprit : Les mots sont de l'argent, le silence est de l'or."

