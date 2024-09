- Volkswagen vise à réduire les coûts: les éventuelles fermetures et licenciements d'usines présentent un risque

La situation chez Volkswagen, le plus grand constructeur automobile d'Europe, se tend. Dans le cadre de sa stratégie d'économies financières, la marque principale VW envisage désormais des fermetures d'usines et des réductions d'effectifs, a annoncé l'entreprise après une réunion de direction. L'accord avec le syndicat sur la sécurité de l'emploi, qui interdisait les licenciements jusqu'en 2029, sera rompu. La direction a déclaré que les marques principales de VW nécessitent une transformation en profondeur. "Même la fermeture d'usines de production de véhicules et de composants ne peut être exclue dans l'actuelle situation sans mesures immédiates." Les départs anticipés et les packages de départ proposés ne sont plus suffisants pour atteindre les économies souhaitées.

Le syndicat des métaux, IG Metall, et le syndicat ont rapidement exprimé leur opposition ferme. "Ces plans constituent une attaque directe contre nos emplois, nos sites et nos accords collectifs de travail", ont-ils déclaré dans une édition spéciale du journal syndical "Mitbestimmen". "Nous nous opposerons fermement à cela", a déclaré Cavallo. "Il n'y aura pas de fermeture d'usine Volkswagen sous ma surveillance !" Thorsten Groeger, président de district d'IG Metall en Basse-Saxe, a qualifié cela de "plan irresponsable" qui "remet en question les fondements mêmes de Volkswagen".

Volkswagen n'a pas encore révélé de chiffres précis sur le nombre d'emplois parmi les environ 120 000 en Allemagne qui pourraient être touchés. Il n'y a pas non plus d'indications sur les sites potentiels qui pourraient être fermés. Selon le syndicat, le conseil d'administration considère qu'au moins une usine de véhicules et une usine de composants en Allemagne sont superflues.

La dernière fermeture d'usine de Volkswagen remonte à plus de 30 ans : en 1988, Volkswagen a fermé son usine de Westmoreland, aux États-Unis. Aucune usine Volkswagen n'a jamais été fermée en Allemagne. Outre le siège à Wolfsburg, Volkswagen exploite des usines à Hanovre, Emden, Osnabrück, Brunswick, Salzgitter, Cassel, Zwickau, Dresde et Chemnitz. La filiale Audi a récemment mis son usine de Bruxelles sous revue.

Le PDG Oliver Blume a justifié la ligne d'action en invoquant la gravité de la situation. "L'industrie automobile européenne traverse une période extrêmement difficile et grave. La perspective économique s'est encore détériorée", a-t-il déclaré dans un communiqué. Pour atteindre l'amélioration des résultats projetée de dix milliards d'euros d'ici 2026, les coûts doivent désormais diminuer plus que prévu. "Les vents contraires se sont considérablement renforcés", a déclaré le patron de la marque Thomas Schäfer dans un communiqué. "Nous devons donc agir maintenant et créer les conditions pour prospérer à long terme." Selon "Handelsblatt", jusqu'à quatre milliards d'euros d'économies supplémentaires sont nécessaires.

Pour la première fois depuis qu'Oliver Blume a pris la tête il y a presque deux ans, Volkswagen se dirige vers un conflit majeur avec les employés. Contrairement à son prédécesseur Herbert Diess, qui était souvent en conflit avec le puissant syndicat, Blume a jusqu'à présent principalement collaboré silencieusement avec le syndicat. Il a laissé les mesures de réduction des coûts concrètes aux conseils d'administration des marques. Cavallo a maintenant exhorté Blume à s'engager directement dans la discussion sur la marque. "La situation de la marque principale est finalement aussi la situation du PDG."

La marque principale, Volkswagen, lutte depuis des années contre des coûts élevés et accuse un retard en termes de marges bénéficiaires par rapport à des marques sœurs comme Skoda, Seat et Audi. Un programme de réduction des coûts lancé en 2023 vise à y remédier, en améliorant les résultats de dix milliards d'euros d'ici 2026. Parmi les autres mesures, les coûts de personnel administratif doivent diminuer de 20 %. Jusqu'à présent, Volkswagen a eu recours à des départs anticipés et des packages de départ pour réduire les effectifs, avec des programmes pertinents étendus au printemps et 900 millions d'euros mis de côté pour des indemnités de départ allant jusqu'à 474 000 euros pour les employés de longue date.

L'Union européenne s'est dite préoccupée par la situation qui se détériore chez Volkswagen, compte tenu des importantes turbulences financières. L'Union européenne a exhorté Volkswagen à prendre en compte l'impact potentiel de ses décisions sur l'industrie automobile européenne.

Lire aussi: