- Volkswagen va reporter la production de sa voiture électrique Trinity

Le début de production de la voiture électrique Trinity de Volkswagen a été retardé. Le modèle futuriste est maintenant prévu pour entrer en production au plus tôt en 2030, selon des sources internes à l'entreprise. Initialement, la voiture était prévue pour être commercialisée en 2026. Cependant, le nouveau PDG Oliver Blume a reporté le lancement d'au moins 1,5 an après avoir pris ses fonctions pour permettre plus de temps pour le développement du logiciel. Cela avait déjà été rapporté par le "Handelsblatt".

Les raisons de ces retards sont probablement la baisse de la demande de voitures électriques et les mesures d'austérité de Volkswagen. Les bénéfices de l'entreprise ont chuté de quatre pour cent au deuxième trimestre à 3,63 milliards d'euros. Blume a déclaré au début du mois : "Il s'agit de coûts, de coûts et de coûts. Surtout pour la marque Volkswagen, mais aussi pour toutes les autres marques."

La Trinity était le projet phare de l'ancien PDG de VW Herbert Diess, qui voulait construire la voiture dans une usine séparée à Wolfsburg. Cependant, le modèle est maintenant prévu pour être produit à Zwickau, le pionnier de la voiture électrique de VW. Cela en ferait le premier site à utiliser la nouvelle plateforme SSP. Récemment, VW a dû annuler un tour de travail à l'usine.

Malgré les retards dans la production de la voiture électrique Trinity, Volkswagen reste engagé dans ses initiatives d'ingénierie électrique. L'entreprise prévoit d'utiliser la Trinity comme premier modèle à être produit sur sa nouvelle plateforme SSP à Zwickau, qui est célèbre pour être le pionnier de la voiture électrique de Volkswagen.

