Volkswagen Up: pratique, compact et performant

La VW Up, sortie en fin 2011 et arrêtée en 2023, était la voiture bon marché de Volkswagen, fabriquée aux côtés de ses homologues, la Seat Mii et la Skoda Citigo, à Bratislava. Elle était destinée à surpasser le précédent modèle, le malchanceux Fox, en termes de qualité. Cependant, les inspections TÜV révèlent certains problèmes potentiels.

Inquiétudes quant à la qualité

Les résultats de TÜV indiquent que, dans l'ensemble, l'Up se comporte bien. Les problèmes d'essieux et de direction sont rares sur tous les modèles. Cependant, les modèles plus récents ont tendance à perdre de l'huile, et les jeunes Up ont souvent des problèmes avec leur système d'éclairage. De plus, les freins à pied et de stationnement ont constamment été critiqués par les inspecteurs TÜV.

Carrosserie et intérieur

Initialement, l'Up était une voiture à trois portes, mais une variante à cinq portes a été introduite en 2012. L'Up Cross présentait également un design tout-terrain. Mesurant 3,54 mètres de long, elle est parfaite pour la conduite en ville, avec un design classique et intemporel. Son espace intérieur est suffisant, avec un accès amélioré à l'arrière dans la version à cinq portes. La capacité du coffre varie entre 251 et 959 litres.

L'habitacle de l'Up présente une bonne ergonomie, des sièges confortables et des commandes conviviales. Elle offre également de nombreux compartiments de rangement. Une rareté sur le marché de la voiture d'occasion est la version fourgonnette Load Up, avec une banquette arrière amovible pour un espace de chargement. En 2016, l'Up a subi un restylage, introduisant des phares diurnes à LED de série.

Moteurs et transmission

L'Up était équipée d'un moteur essence trois cylindres de 1 litre, disponible avec différentes puissances. La version de base produisait 44 kW/60 ch et 55 kW/75 ch, tandis que les versions turbocompressées offraient 66 kW/90 ch ou 85 kW/115 ch (GTI). La consommation de carburant officielle variait de 4,4 à 4,7 litres. Une version GNC de 50 kW/58 ch était également disponible, ainsi qu'une Up électrique avec un moteur de 60 kW/82 ch, offrant initialement une batterie de 16,4 kWh, offrant jusqu'à 180 kilomètres d'autonomie. Depuis 2019, une batterie de 32,3 kWh est disponible. Les transmissions manuelles à cinq ou six vitesses sont standard, avec une boîte manuelle automatisée disponible pour les moteurs essence, bien que connue pour son manque de fiabilité.

Équipement et sécurité

Les modèles d'entrée de gamme comme Take-Up, initialement proposés autour de 10 000 euros, étaient basiques, sans équipements tels que la climatisation, un compartiment à gants verrouillable et une banquette arrière split. Les modèles plus orientés vers le confort comme Move-Up, High-Up, ou les éditions limitées comme "Color Up", "White Up" ou "Black Up" offraient de nombreuses options, telles qu'un toit panoramique, une caméra de recul, une suspension sportive, des roues de 17 pouces et une navigation. Despite its size, the Up offers decent safety features.

Currently, approximately 5000 VW Up! used cars are listed on mobile.de, with prices starting at around 2000 euros for high-mileage models with basic equipment. Better-equipped models require a minimum investment of 3500 euros, while used e-up! models start at 7000 euros.

Despite its budget car status, some newer Small cars like the VW Up often face issues with oil loss and lighting system problems, as reported by TÜV inspectors. Additionally, concerns about the foot and parking brakes persist throughout various model years.

The compact and city-friendly Small car, the VW Up, features a remodeled five-door variant and an off-road design for improved versatility, making it ideal for urban driving with a decent interior space and ample boot capacity.

