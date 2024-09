- Volkswagen révèle des accords de contrat de travail: réductions potentielles de main-d'œuvre à partir de juillet 2025

Volkswagen a officiellement mis fin à leur accord de sécurité de l'emploi, en vigueur depuis 1994. L'entreprise a communiqué au syndicat que cet accord prendra fin à la fin de l'année, avec la possibilité de licenciements à partir de juillet 2025, six mois plus tard. Outre l'accord de sécurité de l'emploi, divers autres accords, tels que la garantie de prise en charge des apprentis et les réglementations du travail temporaire, ont également été résiliés. Selon des sources internes à l'entreprise, le conseil d'administration avait précédemment discuté et approuvé la résiliation des contrats.

Les négociations salariales seront accélérées

Volkswagen souhaite accélérer les négociations avec le syndicat et le conseil d'entreprise, comme l'a mentionné le directeur du personnel Gunnar Kilian. L'objectif est de conclure un nouvel accord d'ici la mi-2025, coïncidant avec l'expiration de l'accord de sécurité de l'emploi. "Ce calendrier nous permet de collaborer avec les représentants des employés pour élaborer des stratégies qui rendront Volkswagen financièrement solide et compétitif à court terme", a déclaré Kilian.

"Les récents développements ont suscité de l'incertitude. Nous pouvons réduire cette incertitude en créant des perspectives sûres pour notre entreprise à court terme", a ajouté Kilian. Les négociations salariales pour l'échelle salariale de Volkswagen, initialement prévues pour octobre, seront avancées et incluront les contrats récemment résiliés. Cette proposition avait été précédemment formulée par le syndicat IG Metall.

Le conseil d'entreprise promet de résister

Volkswagen a annoncé il y a une semaine environ qu'il mettrait fin à la garantie d'emploi de 30 ans et que des fermetures d'usines ne pouvaient plus être exclues. Cependant, l'entreprise n'avait pas précisé de date jusqu'à présent. Depuis, le conseil d'entreprise et l'IG Metall s'opposent fermement à ces plans.

"Comme nous l'avions anticipé depuis plusieurs jours, l'entreprise a maintenant mis en œuvre son intention", a déclaré Daniela Cavallo, présidente du conseil d'entreprise. Elle a également réaffirmé sa opposition aux plans. "Nous nous opposerons fermement à cette menace historique pour nos emplois. Les licenciements ne sont pas une option pour nous."

