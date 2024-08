- Volkswagen renforce ses stratégies de réduction des coûts <unk> contraintes budgétaires liées à la demande faible.

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile de l'UE, serait en train de réfléchir à intensifier ses initiatives d'économies au sein de sa marque phare, VW. Selon un rapport du Handelsblatt basé sur des informations internes, le plan d'efficacité de 2023 nécessite une attention particulière en raison de la performance boursière décevante de l'entreprise. Le rapport suggère un déficit d'environ 2 à 3 milliards d'euros dans les améliorations de profit projetées. Volkswagen a choisi de ne pas commenter cette affaire.

Les stratégies de réduction des coûts intensifiées sont prévues pour être discutées lors de la réunion régulière de la direction de VW à Isenbüttel, près de Wolfsburg, le lundi suivant, selon l'agence de presse DPA. Le PDG de la marque, Thomas Schäfer, avait précédemment fait un point sur ces efforts d'économies lors de la conférence de gestion du groupe la semaine dernière. La croissance actuelle des nouvelles affaires constitue un obstacle important. Pour atteindre les améliorations de profit projetées, les dépenses devront désormais être réduites de manière plus importante que prévu Initially.

Schäfer avait déjà mentionné plus tôt en août que des mesures d'économie plus intensives étaient nécessaires en réponse à la performance décevante de l'entreprise. "Nous devons réduire davantage nos coûts fixes pour maintenir notre trajectoire dans cette situation de marché difficile", a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats semestriels. "La résistance supplémentaire est clairement visible dans nos chiffres, en particulier en ce qui concerne la marque Volkswagen." Les initiatives de réduction des coûts existantes étaient insuffisantes, avait-il souligné à ce moment-là.

Avec le plan d'efficacité de 2023, la marque centrale sous pression financière vise à réduire considérablement les dépenses. Cette année, elle vise à améliorer le résultat de la marque centrale de 4 milliards d'euros, et à atteindre une amélioration de 10 milliards d'euros d'ici 2026. Le retour sur les ventes est prévu passer de 2,3 % actuel à 6,5 %. Selon les déclarations précédentes, d'importantes économies sont prévues pour les coûts de matériaux et fixes. Pour réduire les coûts de personnel, Volkswagen utilise des packages de départ et des options de retraite anticipée. L'entreprise a explicitement démenti la possibilité de licenciements forcés.

Lors de la prochaine réunion de la direction, Volkswagen (VW) devrait discuter de l'intensification de ses stratégies d'économies, selon le rapport de l'agence de presse DPA. En ce qui concerne le plan d'efficacité de 2023, le PDG de VW, Thomas Schäfer, a reconnu la nécessité de réduire davantage les dépenses en raison de la croissance décevante de la marque.

