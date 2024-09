Volkswagen prévoit des fermetures d'usines

Analystes du secteur prévoient des fermetures possibles d'usines chez Volkswagen en Allemagne en raison de mesures d'austérité financière. Selon Helena Wisbert, directrice du Centre de Recherche Automotive (CAR) à Duisburg, interrogée par "Der Spiegel", c'est une situation inévitable. Les économistes déconseillent l'intervention du gouvernement.

Le lundi, la marque principale de VW a annoncé un plan d'austérité financière plus sévère à la suite d'une réunion de direction, sans exclure la fermeture d'usines et des licenciements. Wisbert a qualifié ce mouvement de "game-changer" dans la crise automobile auprès de "Der Spiegel". Jusqu'à présent, l'utilisation faible des usines avait été compensée par des économies de coûts chez les fournisseurs. Toutefois, elle a déclaré que "ce n'est plus suffisant".

Moritz Schularick, président de l'Institut Kiel pour l'Économie Mondiale, considère les mesures d'économies annoncées comme un tournant dans l'industrie automobile allemande. "J'ai toujours soutenu que je ne pense pas que tous les constructeurs automobiles allemands pourront passer la décennie sans changement. Cela devient maintenant évident", a-t-il déclaré à "Wirtschaftswoche".

Cependant, il ne considère pas cela comme un appel à l'intervention de l'État. "Nous ne devons pas entraver le processus de changement structurel. Les industries en développement ont besoin de main-d'œuvre", a-t-il ajouté.

Veronika Grimm, consultante en économie, estime également que des fermetures d'usines sont possibles. Toutefois, elle insiste sur le fait que le gouvernement "ne devrait pas s'en mêler". Elle a exprimé cette opinion à "Rheinische Post". Le secteur automobile a plaidé pendant des années à Bruxelles pour reporter la transformation, et Grimm critique les gouvernements pour leur manque de prévoyance. Toutefois, l'État a un rôle à jouer dans la formation professionnelle et la formation continue.

Compte tenu des difficultés financières et de la nécessité de mesures d'économie, VW pourrait envisager la fermeture de certaines usines dans le cadre de son plan d'austérité sévère, comme le suggère Veronika Grimm, consultante en économie. Des économistes comme Moritz Schularick estiment que de tels changements sont inévitables dans l'industrie automobile allemande et ne doivent pas être empêchés par l'intervention du gouvernement.

Lire aussi: