Volkswagen prévoit de mettre fin à la couverture de l'assurance chômage des employés

Jusqu'à la fin de cette décennie, Volkswagen avait prévu d'éviter les licenciements pour des raisons opérationnelles. Cependant, l'entreprise a désormais mis fin à cet accord avec les représentants des travailleurs, ainsi qu'à la promesse d'embaucher des apprentis et des travailleurs temporaires. Tout est maintenant ouvert à la négociation.

Le constructeur automobile en difficulté Volkswagen a supprimé plusieurs accords collectifs, dont l'Accord sur la sécurité de l'emploi à l'avenir, qui empêchait les licenciements pour des raisons opérationnelles jusqu'en 2029. L'entreprise a déclaré que la situation économique avait nécessité cette mesure. L'Accord sur la sécurité de l'emploi est en vigueur depuis 1994. IG Metall a confirmé la résiliation d'une "large gamme d'accords collectifs" par la direction de Volkswagen.

La présidente du conseil des travailleurs Daniela Cavallo a déclaré : "L'entreprise a finalement fait ce que nous attendions depuis des jours". En même temps, elle a réaffirmé son opposition aux plans. "Nous résisterons farouchement à cette attaque historique sur nos emplois. Il n'y aura pas de licenciements pour des raisons opérationnelles avec nous."

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile d'Europe, a annoncé que le contrat prendra fin à la fin de l'année. À partir de juillet 2025, les licenciements pour des raisons opérationnelles seront possibles. Il reste à voir si des licenciements auront lieu. Outre l'Accord sur la sécurité de l'emploi, qui empêchait précédemment de tels licenciements, plusieurs autres accords ont été résiliés, tels que la garantie de prise en charge des apprentis et les réglementations pour le travail temporaire.

Volkswagen vise maintenant à négocier rapidement une nouvelle réglementation avec le syndicat et le conseil des travailleurs, comme l'a annoncé le directeur du personnel Gunnar Kilian. L'objectif est de parvenir à un accord sur une nouvelle réglementation d'ici la mi-2025, lorsque l'Accord sur la sécurité de l'emploi expirera. "La situation actuelle crée de l'incertitude. Nous pouvons y remédier en créant des perspectives d'avenir pour notre entreprise à court terme", a déclaré Kilian dans un communiqué. Les négociations sur l'accord salarial collectif pour l'accord salarial de VW, qui étaient initialement prévues pour octobre, auront maintenant lieu plus tôt et comprendront les accords qui ont été résiliés. IG Metall avait proposé cela précédemment.

La semaine dernière, Volkswagen a annoncé qu'elle renforcerait considérablement ses mesures d'austérité et mettrait fin à la sécurité de l'emploi qui a été en vigueur pendant trois décennies. La fermeture d'usines est également étudiée. Le conseil des travailleurs a accusé la direction de commettre de graves erreurs. Les représentants des employés ont déjà proposé une semaine de travail de quatre jours.

