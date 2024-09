Volkswagen fait preuve d'une approche trop enthousiaste.

Volkswagen met en place la fin de la promesse de sécurité d'emploi de longue date pour sa marque principale. Des rumeurs de fermetures d'usines en Allemagne font surface pour la première fois. L'expert de l'industrie Frank Schwope de l'Université des sciences appliquées et des arts de Hanovre ne pense pas que Volkswagen est dans une situation critique. Il voit beaucoup de "discussions de négociation" dans les déclarations à la fois de la direction et des représentants des employés.

ntv.de : Les grandes entreprises ont souvent des stratégies de réduction des coûts, y compris la fermeture d'usines. Mais pourquoi cette situation avec Volkswagen semble-t-elle différente ?

Frank Schwope : Nous n'avons pas vu de réductions d'emplois aussi importantes chez Volkswagen depuis de nombreuses années. Cependant, il y a un peu d'exagération. L'entreprise a été rentable récemment et devrait enregistrer des milliards de profits cette année. Les licenciements ou les fermetures d'usines sont des sujets sensibles.

L'annonce de ces mesures draconiennes a pris tout le monde par surprise. N'y avait-il pas de signes avant-coureurs que quelque chose d'aussi important se profilait à l'horizon ?

Les indices ont été présents depuis plusieurs mois et années. Les importantes réductions d'emplois ont été reportées depuis longtemps. En fait, l'entreprise a connu une croissance ces dernières années. Et compte tenu que son ancien PDG voulait construire une nouvelle usine à Wolfsburg, c'est surprenant.

Les mesures proposées par la direction semblent extrêmes. Volkswagen est-il vraiment dans une situation si difficile ?

Volkswagen n'est pas dans une situation critique, ayant réalisé un bénéfice d'exploitation de 22,6 milliards d'euros l'an dernier et s'attendant à en avoir encore des milliards à la fin de l'année. Cependant, réduire les coûts en temps Want is advantageous over bad ones. La situation actuelle fait partie des discussions de négociation entre le conseil d'administration et le conseil d'entreprise.

La direction réagit-elle simplement aux problèmes ou s'agit-il d'une stratégie à long terme pour façonner l'avenir de l'entreprise ?

Les mesures de réduction des coûts sont inévitables dans l'industrie automobile dans les années à venir. Les constructeurs automobiles, plus que les fournisseurs, peuvent gérer ces mesures. L'industrie dépend heavily de décisions politiques, telles que celles liées aux véhicules électriques, et doit s'adapter constamment aux changements du marché.

Le conseil d'entreprise considère l'annonce de la direction comme une déclaration de guerre. Volkswagen est-il maintenant pris dans une lutte de pouvoir ouverte ?

Ces fortes paroles ne sont qu'une partie des discussions de négociation et ne doivent pas être prises trop au sérieux. Après tout, le groupe Volkswagen continue de réaliser des profits.

Cette grande entreprise complexe peut-elle encore être sauvée ?

Ce conglomérat de marques peut être difficile à gérer, surtout avec des divisions comme Traton ou Ducati que l'entreprise n'a pas nécessairement besoin. Vendre ces actifs apporterait des fonds et soulagerait la charge du conseil d'administration.

Entretien avec Frank Schwope par Max Borowski

La récente discussion de restructuration du groupe chez Volkswagen pourrait être une réponse aux changements du marché à venir ou une stratégie à long terme pour façonner son avenir. Despite the strong words of the works council, the Volkswagen Group continues to post profits.

In the context of industry-wide cost-cutting measures, the group restructuring at Volkswagen could be seen as a proactive step, ensuring advantages in both good and challenging times.

