Volkswagen fait la promotion de son plan d'épargne financière par une aumône.

Pour maintenir sa position de leader, Volkswagen a mis en place une initiative draconienne de réduction des coûts. La veille des négociations salariales avec IG Metall, le constructeur automobile sollicite le soutien de ses employés pour les réductions proposées via un tract.

Le géant automobile en difficulté Volkswagen presse son personnel à soutenir son plan de restructuration financière avant le début des négociations salariales, selon un tract obtenu par ntv.de. Volkswagen produit trop cher en Allemagne, selon le tract. La société doit améliorer sa productivité, réduire les coûts salariaux et optimiser l'utilisation de ses installations de production. "Si nous relevons nos défis maintenant, Volkswagen a un avenir prometteur devant lui."

Cependant, le secteur allemand fait face à des problèmes de compétitivité. En Europe, il y a une baisse de deux millions de véhicules vendus par an par rapport à avant la pandémie de COVID-19, et il y a une concurrence accrue pour une partie du marché, selon le tract.

Les actions mentionnées à Wolfsburg, Hanovre, Brunswick, Salzgitter, Emden et Cassel ont lieu la veille du début des négociations salariales avec IG Metall. Ces négociations couvriront non seulement les accords salariaux, mais aussi la réévaluation des contrats sur la sécurité de l'emploi, les transferts d'apprentissage et la rémunération des travailleurs temporaires.

Le PDG de Volkswagen, Oliver Blume, a récemment déclaré à ZDF son souhait de conclure rapidement un accord sur un paquet d'économies. "Notre ambition est de mettre en place un paquet cette année", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il comprendrait toutes les dépenses de la conception à la production et à la distribution.

Les économistes en chef interprètent les mesures de réduction des coûts renforcées de Volkswagen comme un symbole des problèmes de localisation actuels de l'Allemagne. "Cela illustre davantage l'impact à long terme de années de stagnation économique et de changement structurel dans une économie sans croissance", a déclaré le chef économiste d'ING, Carsten Brzeski. "L'industrie automobile n'est pas seulement symboliquement importante pour l'Allemagne, mais aussi un secteur critique pour l'économie."

