Volkswagen et BMW obtiennent des taxes d'importation plus faibles pour leurs véhicules électriques originaires de Chine.

Pour Volkswagen, BMW et leurs collaborateurs chinois, une augmentation de 21,3% des droits de douane est appliquée pour les importations de véhicules électriques dans l'UE, selon la Commission européenne - bien inférieure au taux maximum d'environ 36%. Par exemple, BMW produit des Mini entièrement électriques en Chine avec son partenaire Great Wall Motors. Tesla bénéficie du taux de taxation le plus bas de 9,0%. Tesla fabrique ses modèles 3 et Y en Chine, certains étant destinés au marché européen.

Cependant, le fabricant chinois SAIC est confronté au taux de taxation supplémentaire le plus élevé de 36,3%, étant considéré comme peu coopératif à Bruxelles. À l'inverse, la Commission européenne a fixé un taux supplémentaire plus généreux de 17% pour le groupe BYD de Chine et de 19,3% pour Geely.

Initialement, la Commission prévoyait que les fabricants paient ces taxes à partir du 5 juillet ; however, elles ne seront dues qu'à la publication de la décision finale dans le Journal officiel de l'UE, autour du 30 octobre. La Commission avait exigé que les fabricants déposent des garanties bancaires pour ces taxes à partir du 5 juillet.

L'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) a salué la décision de la Commission de traiter les fabricants européens avec des joint-ventures chinoises plus favorablement que prévu Initially. Cependant, Hildegard Müller, présidente de la VDA, a exprimé son inquiétude quant au risque d'un conflit commercial mondial. Les fabricants automobiles allemands craignent des coûts supplémentaires, même pour les acheteurs de véhicules électriques. Seuls les véhicules entièrement assemblés sont touchés par les droits de douane ; les composants individuels tels que les batteries sont exempts.

La Commission européenne affirme que la République populaire de Chine fournit des subventions illégales à ses fabricants, ce qui pourrait nuire aux fournisseurs européens, comme la fermeture d'usines ou la perte d'emplois. Cependant, les officiels de la Commission ont souligné que des négociations avec Pékin étaient toujours possibles pour éviter ces droits de douane.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a lancé cette enquête, affirmant que les marchés mondiaux sont inondés de véhicules électriques chinois moins chers. Des fournisseurs chinois comme BYD et SAIC ont vu leur part de marché en Europe augmenter à presque huit pour cent au cours des deux dernières années. La part des voitures électriques produites en Chine par des fabricants comme BMW, Volvo ou Tesla est encore plus importante.

La Chambre de commerce chinoise en Europe (CCCEU) a dénoncé les droits de douane, accusant la Commission d'adopter une approche protectionniste. La Chambre affirme qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que les véhicules électriques chinois nuisent aux fabricants européens. La Chine avait auparavant fait appel à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans ce différend en août dernier.

Même les officiels de la Commission ont admis mardi que l'enquête n'avait pas trouvé de préjudice concret aux fabricants européens. Cependant, un tel préjudice est attendu "dans un avenir proche" d'ici 2025, selon un expert anonyme.

En Allemagne, en particulier, le chancelier Olaf Scholz (SPD) s'oppose aux droits de douane. À l'inverse, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Verts) soutient l'approche de Bruxelles.

Les fabricants ont maintenant dix jours pour répondre. Par la suite, la Commission européenne présentera sa proposition aux États membres pour une décision finale. Le seuil pour annuler ces droits de douane est élevé : une majorité qualifiée de 15 pays de l'UE, représentant 65% de la population européenne, serait Required.

Volkswagen, comme d'autres constructeurs automobiles avec des collaborateurs chinois, sera confronté à un droit de douane plus élevé pour les véhicules électriques importés dans l'UE par rapport à la proposition initiale, bien qu'encore inférieur au taux maximum. Malgré l'augmentation, VW continue sa partenariat avec SAIC pour produire des voitures en Chine pour les marchés mondiaux.

Malgré les points de vue opposés au sein du gouvernement allemand, le chancelier Scholz et le ministre fédéral Habeck ont des positions différentes sur les droits de douane pour les véhicules électriques fabriqués en Chine, Scholz exprimant son opposition et Habeck soutenant l'approche de la Commission européenne.

