- Volkswagen entend semer l'incertitude chez ses employés - les économistes le félicitent

Volkswagen se prépare à une réunion du personnel houleuse. Suite à la révélation mardi que les fermetures d'usines et les licenciements ne sont plus à exclure, l'équipe de direction fera face aux questions des employés jeudi. Daniela Cavallo, présidente du conseil d'entreprise, s'attend à de vives manifestations de mécontentement lors de la réunion à Wolfsburg. "Le personnel est compréhensiblement inquiet en ce moment", et ce sentiment sera exprimé jeudi lorsque le directeur de la marque Thomas Schäfer et le PDG du groupe Oliver Blume monteront sur scène.

Entre-temps, les économistes ont approuvé les mesures proposées. "Les mesures proposées sont depuis longtemps nécessaires pour amorcer une reprise et éviter une crise", a déclaré Marcel Fratzscher, président de l'Institut allemand de recherche économique (DIW). L'expert de l'industrie Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) à Bergisch Gladbach a décrit cela comme un nécessaire coup de semonce. Sans mesures drastiques, Volkswagen pourrait se retrouver dans quelques années dans une situation nécessitant une restructuration. "La situation est encore maîtrisable, mais dans quelques années, elle pourrait devenir existentialement menaçante." Agir maintenant, "et cela ne peut se faire délicatement", a-t-il ajouté.

La protection de l'ancienneté après trois décennies est abrogée

Le plus grand constructeur automobile d'Europe a déclaré mardi qu'il intensifierait ses mesures d'économies pour la marque principale VW compte tenu de la situation dégradée. L'accord avec le conseil d'entreprise pour garantir l'emploi jusqu'en 2029 sera abrogé après 30 ans, et la fermeture complète des sites allemands ne sera plus exclue. Le syndicat et le conseil d'entreprise ont immédiatement déclaré une opposition massive. Thorsten Gröger, responsable régional d'IG Metall, a qualifié cela de "plan fou" qui "remet en question le cœur de Volkswagen".

Le président de l'UDI, Friedrich Merz, a considéré l'austérité renforcée de Volkswagen comme un appel à l'action pour la politique économique du gouvernement fédéral. "L'Allemagne n'est pas assez compétitive", a-t-il critiqué lors d'un événement de l'UDI à Osnabrück. Cela s'applique non seulement à Volkswagen, mais aussi à de vastes parties de l'industrie allemande - outre le secteur automobile, également la chimie et l'ingénierie mécanique, a expliqué Merz. Avant tout, l'environnement politique en est responsable.

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, a déclaré concernant la crise de VW : Les décisions doivent être prises en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et l'objectif doit être de maintenir l'Allemagne comme un important pôle automobile. "Toutes les parties prenantes doivent assumer leur responsabilité envers les employés sur les sites." Habeck a considéré l'industrie automobile comme un pilier de la base industrielle de l'Allemagne. "Cela doit continuer à être le cas."

Les économistes s'opposent à l'aide de l'État

Les économistes de premier plan ont conseillé aux politiques de s'abstenir de mettre en place des mesures de sauvetage ciblées pour empêcher les fermetures d'usines imminentes. "La politique devrait rester en dehors de cette rénovation et éviter de commettre l'erreur de maintenir des structures obsolètes et d'entraver la transformation nécessaire", a souligné le président du DIW, Marcel Fratzscher. "Le manque de durabilité de Volkswagen à long terme est principalement dû à ses propres mauvaises décisions, pas à la faute de la politique."

Veronika Grimm, membre du Conseil des experts économiques, a également mis en garde contre l'intervention directe de l'État. Bien que l'État ait un rôle à jouer dans la facilitation du changement structurel, "sauver directement l'industrie automobile n'est pas la solution", a-t-elle déclaré au "Rheinische Post".

Les États fédéraux défendent leurs sites

Le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil, a précédemment exhorté Volkswagen à éviter les fermetures d'usines. Tout en reconnaissant la nécessité d'agir chez Volkswagen, le politique du SPD, qui siège également au conseil de surveillance de l'entreprise, a déclaré : "Nous espérons que la question de la fermeture des sites ne se posera pas si des alternatives viables sont utilisées." Le gouvernement de l'État accordera une attention particulière à cette question. Basse-Saxe est le site le plus important de Volkswagen, avec des usines à Wolfsburg, Emden, Brunswick, Hanovre, Salzgitter et Osnabrück.

Le ministre de l'Économie de Saxe, Martin Dulig (SPD), dont l'État abrite trois usines Volkswagen, a exprimé ses préoccupations suite à l'annonce de l'entreprise. "L'État libre se tient aux côtés de tous les sites saxons et soutient pleinement nos collègues à Zwickau, Chemnitz et Dresde", a-t-il déclaré dans un communiqué. Notamment, l'usine de véhicules électriques purs de Zwickau est actuellement confrontée à une faible demande de véhicules électriques. Dulig soutient les appels à réintroduire une incitation à la vente pour les véhicules électriques. Les ventes de voitures électriques ont considérablement diminué après que le gouvernement fédéral a mis fin au précédent subside d'achat en 2023.

