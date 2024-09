- Volkswagen doit étudier à fond.

L'ancien PDG de VW, Herbert Diess, considère les mesures strictes de réduction des coûts de Volkswagen comme inévitables. Le géant automobile européen doit "terminer ses devoirs", améliorer la productivité et booster l'efficacité, selon Diess, qui discutait avec le magazine Stern. Cela s'applique particulièrement aux filiales allemandes de la marque principale VW. "Ce sont des problèmes qui ont été ignorés depuis longtemps."

L'entreprise lutte contre les ventes faibles de véhicules électriques, a-t-il souligné. "C'est un obstacle." Cependant, la marque VW est en retard en matière de rentabilité dans les classements internes de l'entreprise. Diess avait Previously hinted at potential job cuts of 30,000 from the core brand around three years ago, while serving as CEO, and faced backlash from all directions. A year later, he was forced to step down from his top post.

Volkswagen a annoncé son intention de renforcer les mesures de réduction des coûts pour la marque principale VW au début du mois de septembre. Les licenciements et la fermeture d'usines sont de nouveau sur la table. La garantie d'emploi de trois décennies a également été supprimée. Le conseil d'entreprise et le syndicat ont exprimé une forte opposition.

