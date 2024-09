Volkswagen dévoilera le remplacement de la Bulli.

Depuis 1950, Volkswagen construit son célèbre Transporter, largement reconnu sous le nom de "Bulli". La production de la sixième génération a pris fin et, malheureusement, il n'y aura pas de septième génération. À leur place, trois lignes de modèles distincts poursuivront la légende Volkswagen.

Au début du salon IAA Transportation à Hanovre, Volkswagen a présenté la nouvelle édition de son Transporter. Avant l'ouverture officielle du salon, qui commence demain pour les journalistes et les professionnels du secteur, le PDG de la marque Volkswagen, Carsten Intra, a présenté le "Nouveau Transporter", destiné à surpasser le T6.1 sortant.

Intra a exprimé son optimisme quant au fait que le nouveau modèle suivra le succès de ses six générations précédentes de "Bulli". Contrairement à son prédécesseur, le T6.1, dont la production a pris fin à la fin juin, Volkswagen ne sera plus responsable de la fabrication du nouveau Transporter. Il a été développé en collaboration avec Ford et sera produit aux côtés du modèle frère Ford Transit dans l'usine de Ford en Turquie. Le modèle devrait être lancé à la fin de 2024 dans certains marchés européens, avec l'Allemagne qui suivra début 2025.

VW considère l'introduction du nouveau Transporter comme le point culminant de l'évolution de la famille Transporter. Alors que par le passé, le seul "Bulli", fabriqué depuis 1950 sur six générations, était le modèle phare, il y a maintenant trois lignes de modèles simultanées pour le segment. Cela comprend le Multivan lancé en 2022, basé sur une plateforme de voiture particulière partagée avec la Golf et la Passat, servant de véhicule familial et de loisirs ; l'ID. Buzz entièrement électrique ; et le Transporter récemment présenté, issu de la collaboration avec Ford. Le T6.1 était Previously the most popular model for the Volkswagen Commercial Vehicles (VWN) brand.

Les travailleurs de Volkswagen expriment leurs préoccupations

En 2020, Ford et Volkswagen ont forgé une alliance complète dans les véhicules commerciaux légers. Le Transporter sert de deuxième modèle Volkswagen issu de cette collaboration, après le pickup truck Amarok. En retour, Volkswagen fabriquera le Ford Tourneo Connect, qui sera produit aux côtés du modèle frère Volkswagen, le Caddy, dans l'usine VWN de Poznan, en Pologne.

Récemment, Volkswagen a révélé qu'il intensifierait son programme de réduction des coûts. Les licenciements et la fermeture d'usines ne sont plus à exclure, et l'engagement initial de garantie d'emploi jusqu'en 2029 a été retiré. Les employés de l'usine VWN de Hanovre sont également préoccupés quant à leur avenir. L'usine emploie environ 14 000 personnes.

