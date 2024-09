Volkswagen conclut un accord collectif pour des mesures de sécurité de l'emploi.

Jusqu'à la fin de la prochaine décennie, Volkswagen avait prévu d'éviter les licenciements pour des raisons opérationnelles. Cependant, l'entreprise a maintenant rompu cet engagement en mettant fin à l'accord pertinent avec les syndicats d'employés. Cette décision met fin à une entente de trois décennies qui avait été régulièrement prolongée.

Le constructeur automobile en difficulté a annulé plusieurs accords de négociation collective, y compris l'accord dit "de l'Avenir" qui interdisait les licenciements pour des raisons opérationnelles jusqu'en 2029. L'entreprise a invoqué les difficultés économiques actuelles pour justifier cette mesure, selon le directeur des ressources humaines Gunnar Kilian. Cette disposition de sécurité d'emploi était en vigueur depuis 1994. L'annulation d'une variété d'accords de négociation collective par le conseil d'administration de Volkswagen a été confirmée par IG Metall.

"Enfin, l'entreprise a fait ce que nous attendions depuis des jours", a déclaré la présidente du conseil d'entreprise Daniela Cavallo. Elle a également exprimé son opposition aux plans. "Nous résisterons farouchement à cette attaque historique contre nos emplois. Il n'y aura pas de licenciements pour des raisons opérationnelles."

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile d'Europe, a annoncé que le contrat expirera à la fin de l'année. À partir de six mois plus tard, en juillet 2025, les licenciements pour des raisons opérationnelles seront autorisés. Outre l'accord sur la sécurité de l'emploi, plusieurs autres accords ont été annulés, tels que la garantie d'apprentissage et les réglementations sur le travail temporaire.

L'entreprise souhaite maintenant entamer des négociations avec le syndicat et le conseil d'entreprise concernant une nouvelle réglementation, comme l'a annoncé le directeur des ressources humaines Kilian. L'objectif est de s'entendre sur une réglementation successorale d'ici la mi-2025, lorsque la disposition de sécurité d'emploi expire. "La situation actuelle génère de l'incertitude. Nous pouvons y remédier en créant des perspectives viables pour notre entreprise à court terme", a expliqué Kilian dans un communiqué. Les négociations collectives sur l'accord salarial de VW, initialement prévues pour octobre, seront accélérées et étendues pour couvrir les accords qui ont maintenant été annulés. Cela avait été précédemment proposé par IG Metall.

La semaine dernière, Volkswagen a annoncé qu'elle renforcerait ses mesures d'économies et annulerait la disposition de sécurité d'emploi de trois décennies. Des fermetures d'usines ont également été évoquées. Le conseil d'entreprise a accusé la direction de commettre de graves erreurs. Les représentants des employés ont déjà proposé une semaine de travail de quatre jours.

