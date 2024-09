Volkswagen annonce un accord collectif pour des mesures de sécurité de l'emploi.

Le groupe Volkswagen a officiellement mis fin à l'Accord tarifaire futur le 31 décembre de cette année. En conséquence, une période de transition est prévue, pendant laquelle la sécurité de l'emploi sera maintenue pendant six mois supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2025. Cette période offre l'opportunité à Volkswagen et à ses représentants syndicaux de collaborer sur des stratégies pour rendre l'entreprise plus respectueuse de l'environnement et plus résiliente, selon Kilian.

La direction de VW, au sein du groupe Volkswagen, a annoncé la semaine dernière une stratégie de réduction des coûts stricte, envisageant des fermetures d'usines et des licenciements en fonction des besoins commerciaux. Le directeur général du groupe, Oliver Blume, a attribué les difficultés sur le marché automobile européen et la compétitivité déclinante des usines de production allemandes comme principaux facteurs.

Kilian a également réitéré cette perspective mardi. "Sous sa forme actuelle, avec ses coûts actuels, Volkswagen AG ne pourra pas maintenir sa structure d'emploi actuelle." Il a souligné que Volkswagen doit améliorer la productivité et réduire considérablement les coûts, notamment sur les sites de production allemands.

Au total, six accords collectifs de travail, y compris l'accord de formation, ont été reportedly résiliés par Volkswagen AG le 31 décembre de cette année. L'accord stipulait que l'entreprise devrait fournir 1400 stages de formation par an. Avec la résiliation, une rectification sera mise en place pour répondre aux besoins réels, a clarifié Kilian.

Volkswagen AG a également abrogé l'accord collectif de travail pour le travail temporaire. Selon Kilian, l'objectif est de permettre à l'entreprise d'utiliser la main-d'œuvre temporaire à l'avenir "dans le cadre des conditions collectives de négociation du secteur industriel" plutôt que les "coûts significativement plus élevés" actuellement encourus par rapport aux concurrents.

Le conseil d'entreprise de VW et IG Metall ont exprimé leur "opposition forte" aux mesures d'austérité la semaine dernière. IG Metall a déclaré qu'environ 25 000 employés ont participé à une réunion d'entreprise à Wolfsburg, lors de laquelle ils ont exprimé leur mécontentement envers le conseil d'administration du groupe et Volkswagen AG par des huées.

Dans le cadre de la réduction des coûts, le groupe Volkswagen étudie la possibilité de mettre en place des mesures d'économies plus strictes, telles que la réduction de la main-d'œuvre et la fermeture d'usines. Selon Kilian, le taux d'économies actuel de Volkswagen AG doit être considérablement amélioré, notamment sur les sites de production allemands.

