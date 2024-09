- Volkswagen a l'intention de fermer son usine située en dehors de la Basse-Saxe.

Selon l'analyste automobile Ferdinand Dudenhöffer, il est peu probable que le groupe Volkswagen évite une fermeture d'usine en Allemagne. Cependant, Dudenhöffer assure que cela n'affectera pas la région de Basse-Saxe. Le gouvernement de l'État, qui détient une participation de 20 %, et la syndicaliste IG Metall s'assureront que Wolfsburg est protégé contre des modifications importantes. En revanche, les installations en dehors de la région principale de Volkswagen, notamment à Brême, Cassel et Zwickau, sont particulièrement vulnérables.

Dudenhöffer affirme que les prévisions de vente réticentes de Volkswagen en Europe proviennent en partie de leurs propres actions. Le problème réside dans leur gamme de modèles obsolète et les bogues de logiciels non résolus. Le marché n'est pas aussi faible que la direction de Volkswagen l'avait anticipé. De plus, d'autres constructeurs automobiles allemands prospèrent davantage.

Depuis des années, la marque principale ne réalise pas beaucoup de bénéfices, révèle Dudenhöffer. Au lieu de cela, la rentabilité du groupe provient de Skoda, Porsche et Audi, qui ont maintenu Volkswagen à flot. Une autre source de revenus substantielle, leur solide activité en Chine, traversecurrently des eaux difficiles. "Plus de gros chèques de la Chine", déplore Dudenhöffer.

Dudenhöffer souligne le principal défi - la dépendance excessive de Volkswagen à Wolfsburg. Il y a des opportunités significatives pour d'autres filiales du groupe de prospérer dans des circonstances plus avantageuses, mais Dudenhöffer ne s'attend à aucun changement de la part du groupe.

Volkswagen a révélé lundi qu'ils pourraient envisager une fermeture d'usine en Allemagne, ainsi que des licenciements possibles en raison de préoccupations opérationnelles. Cette annonce a déclenché une ferme réponse du conseil d'entreprise et de la syndicaliste IG Metall. Lors d'une réunion du personnel à Wolfsburg, Volkswagen n'a pas révélé de nouveaux détails sur leur stratégie de réduction des coûts.

En raison des défis opérationnels de Volkswagen, la production de véhicules automobiles dans certaines installations en dehors de leur région principale, telles que Brême, Cassel et Zwickau, pourrait être en danger.

