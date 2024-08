Volez comme Iron Man, prenez part à une bataille à Wakanda, voici les grands projets de parcs à thème annoncés par Disney.

À la suite d'un rapport sur les bénéfices faisant état d'une baisse de la fréquentation des parcs domestiques, Disney a annoncé une série de projets de parcs à thème et de croisières à développer dans les années à venir, notamment un quartier thématique consacré aux méchants, une attraction basée sur "Encanto", la possibilité de voler comme Iron Man et une nouvelle génération de technologie d'audio-animatronique qui donnera vie à Walt Disney devant les invités.

Les fans de Disney à la bi-annuelle convention D23 attendaient avec impatience les détails de ces nouveaux projets depuis plusieurs années, se plaignant que les précédentes annonces n'avaient révélé que des concepts vagues. Mais samedi soir, lors de la présentation haute en couleur au Honda Center d'Anaheim, en Californie, 12 000 fans ont découvert comment l'investissement promis de 60 milliards de dollars dans les parcs et les croisières prendra forme au cours de la prochaine décennie.

Dans une interview avec CNN, le président de Walt Disney Parks and Resorts, Josh D'Amaro, a déclaré : "Ce que nous faisons, je pense, plus agressivement que jamais auparavant, c'est de tirer parti de la technologie, non pas pour la technologie elle-même, mais pour créer des expériences magiques - presque étourdissantes."

Voici les projets nouvellement annoncés.

Ce qui arrive à Walt Disney World en Floride

La plus grande extension jamais vue à Magic Kingdom sera développée derrière l'attraction existante "Big Thunder Mountain Railroad" et comprendra un quartier thématique consacré aux méchants, ainsi qu'un quartier thématique basé sur le film Pixar "Cars".

Les concept-arts présentés samedi pour la zone thématique des méchants montrent un décor inquiétant, où Disney promet deux attractions majeures. L'annonce de "Cars", marquée samedi soir par une interprétation en direct de "Life is a Highway" par Shaboozey, a détaillé un quartier qui ne sera pas une réplique de Cars Land en Californie, mais une "aventure hors route", avec une attraction palpitante et une attraction pour toute la famille. Le quartier Cars débutera en 2025.

Magic Kingdom aura également son premier défilé nocturne appelé "Disney Starlight", en été 2025.

Au sein du complexe Walt Disney World Resort en Floride, le parc Disney's Hollywood Studios aura un nouveau quartier "Monstropolis", basé sur la franchise "Monsters Inc.". Billy Crystal, qui a prêté sa voix au personnage Mike Wazowski, est monté sur scène samedi soir pour annoncer ce développement, qui comprendra le premier montagnes russes suspendues à apparaître dans n'importe quel parc Disney, où les invités pourront zoomer à travers la salle des portes de l'usine Monsters Inc.

En Floride et en Californie, Millennium Falcon Smuggler’s Run, situé dans Star Wars Galaxy’s Edge, verra une nouvelle histoire mettant en scène le Mandalorien et Grogu.

Au parc Disney's Animal Kingdom, la zone Tropical Americas précédemment annoncée est maintenant confirmée pour ouvrir en 2027. Elle comprendra la première attraction basée sur le film "Encanto" et se déroulera à l'intérieur de la magique "Casita" où vit la famille Madrigal du film. Les invités pourront suivre le personnage Antonio lorsqu'il reçoit son don magique, en ouvrant sa porte pour révéler un paysage luxuriant rempli d'animaux avec lesquels il peut parler.

La même zone du parc comprendra une attraction "Indiana Jones" dans l'ancien bâtiment Dinosaur, mais elle ne reproduira pas les attractions "Indiana Jones" actuelles à Disneyland en Californie ou à Tokyo Disney Sea. Au lieu de cela, les gens feront une balade à travers une aventure où Indiana Jones découvre un temple maya.

L'acteur Oscarisé Ke Huy Quan, qui est apparu en tant qu'enfant dans "Indiana Jones et le Temple du destin", était sur place pour présenter la nouvelle attraction.

"That sounds great," he said of the ride. "But will there be any snakes?"

Disney construira un "village" central au sein de Tropical Americas, appelé Pueblo Esperanza, avec une végétation luxuriante, une architecture espagnole et un carrousel avec des personnages en bois sculpté.

Animal Kingdom verra également un "Zootopia" show, précédemment annoncé, à son théâtre sous l'arbre de vie, débutant fin 2025 ou début 2026.

À EPCOT, la version remaniée de Test Track ouvrira en 2025. Le parc aura également un nouveau salon Spaceship Earth qui offre une vue sur Dreamer's Point, où se trouve une statue de Walt Disney.

Lorsque pregunté si le complexe floridien aurait un cinquième parc à thème dans les années à venir pour rivaliser avec le parc Universal's Epic Universe qui ouvrira en 2025, D'Amaro a déclaré à CNN : "Nous pensons toujours à la prochaine chose. Pour l'instant, nous avons tant à célébrer et à discuter avec nos fans de D23 que je pense que tout cela les occupera."

Ce qui arrive à Disneyland Resort en Californie

Le parc original, Disneyland, célébrera son 70ème anniversaire en 2025. Pour marquer l'occasion, la société créera la première version audio-animatronique de Walt Disney, avec un niveau de complexité technologique jamais vu dans un parc Disney.

Il sera présenté sur une scène, tandis que les invités du théâtre pourront le voir assis dans son bureau, racontant des histoires sur son époque à la tête de la société. Ce sera un spectacle en rotation avec l'actuel "Great Moments with Mr. Lincoln" dans le Main Street Opera House.

"C'est émotionnel pour moi," a déclaré D'Amaro. "C'est important pour nos invités, cela met en avant notre héritage d'une part, mais cela met également en avant l'incroyable technologie et l'innovation que nous avons dans les couloirs d'Imagineering."

D'Amaro a déclaré que le projet était développé avec l'approbation de la famille Disney.

Disneyland Paris a présent transformé l’ancienne Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure, qui ouvrira le 15 novembre, une attraction qui a également été transformée et ouverte plus tôt dans l’été à Disney World en Floride.

De l’autre côté de l’esplanade au Disney California Adventure Park, le Avengers Campus va plus que doubler de taille, avec des travaux commençant en 2025.

La première attraction majeure ajoutée à cette zone sera un manège à sensations fortes appelé « Avengers Infinity Defense », où les invités découvriront qu’une technologie de portail a disparu, causant des ravages dans plusieurs mondes. Les invités combattront aux côtés des Avengers pour défendre New York, ainsi que des combats à Asgard de Thor et au Wakanda de Black Panther.

La deuxième attraction majeure dans cette zone élargie sera appelée « Stark Flight Lab », où les invités pourront effectuer un vol d’essai comme Iron Man, dans un pod pour deux personnes récupéré par un bras robot qui fait voler le pod. Il y aura différents vols d’essai à expérimenter, et la balade ne comportera pas d’effets de réalité virtuelle. Le bras robotique effectuera le travail de porter physiquement le véhicule de la balade.

Disney California Adventure aura également droit à une nouvelle balade thématisée sur le film Pixar « Coco », une aventure pour toute la famille, dont la construction débutera en 2026. Les invités pourront suivre le voyage de Miguel à travers le monde des morts, en traversant des scènes colorées et en découvrant des animatroniques des personnages squelettiques du film.

Un tout nouveau monde d’Avatar viendra également à California Adventure, basé sur « Avatar : La Voie de l’Eau » et les futurs films Avatar. Il comprendra une nouvelle attraction différente de celle actuellement présente à Pandora en Floride.

Comme précédemment rapporté, le Disneyland Resort va considérablement agrandir sa capacité à construire des attractions de parc à thème sur sa propriété existante, à hauteur d’au moins 1,9 milliard de dollars sur 10 ans.

Ce qui arrive sur la Disney Cruise Line

La Disney Cruise Line dispose actuellement de cinq navires, avec quatre autres en construction. L’entreprise a annoncé samedi qu’elle ajoutera quatre autres navires d’ici 2031, portant presque à trois fois la taille de la flotte actuelle en fonctionnement.

« La demande est si élevée par rapport à notre flotte relativement petite aujourd’hui, nous avons une grande confiance dans notre capacité à investir et à fournir des expériences incroyables – et cette dernière partie est importante – dans le monde entier », a déclaré D’Amaro. Les lieux précis des voyages des navires n’ont pas encore été annoncés.

Le nouveau navire Disney Destiny aura une comédie musicale d’Hercule à bord.

Ce qui arrive dans les parcs Disney internationaux

Les parcs Disney de Shanghai et de Hong Kong auront de nouvelles attractions Marvel. Shanghai Disneyland aura une attraction à sensations fortes sur Spider-Man, une première pour Marvel dans ce parc. À Hong Kong, une autre attraction majeure de Marvel mettant en scène Spider-Man et l’un de ses ennemis sera ajoutée à la zone « Stark Expo » de Tomorrowland.

À Paris, la première attraction de parc à thème basée sur « Le Roi Lion » sera construite dans le parc Disney Adventure World renommé. Les visiteurs pourront découvrir cette nouvelle attraction en forme de rapides, suivant Simba de son enfance à son règne, dans un monde thématique des terres des lions.

Un spectacle nocturne viendra au lac en construction dans le même parc, appelé « Adventure Bay ».

Le parc original de Disneyland Paris ainsi que Tokyo Disneyland auront également de nouveaux spectacles nocturnes. Paris verra son spectacle commencer en janvier, avec des projections sur le château et (pour la première fois là-bas), sur Main Street. Le spectacle de Tokyo, appelé « Reach for the Stars », débutera le 20 septembre.

Ce qui arrive sur Epic Games

Disney avait précédemment annoncé une participation de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games. Lors de l’événement D23 de samedi, l’entreprise a annoncé de nouveaux joueurs dans Fortnite, une partie de la présentation qui était visible en direct sur cette plateforme.

Les nouveaux personnages incluent ceux de Disney, de Star Wars et de Pixar’s « The Incredibles ». La prochaine saison Marvel arrivant sur Fortnite sera le 16 août et mettra en scène Dr. Doom.

Megan Thomas de CNN a contribué à cet article.

