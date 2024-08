- Volcan artificiel à Wörlitz avant l'éruption

Un grondement inquiétant sera entendu ce week-end dans le parc de Wörlitz. Pour la première fois en cinq ans, le volcan artificiel entrera en éruption à nouveau vendredi (16 août) et samedi (17 août). "C'est la perfection même", a déclaré Harald Meller, archéologue d'État et directeur par intérim du Royaume des Jardins à Dessau-Wörlitz.

Le volcan artificiel de 17 mètres de haut se dresse sur l'île d'un kilomètre carré appelée Stein, sur la rive est du lac de Wörlitz. Depuis novembre 2000, le Royaume des Jardins Dessau-Wörlitz (district de Wittenberg) avec ses lacs, canaux, châteaux, temples, maisons et ponts d'origine est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Spectacle avec feu, eau, pyrotechnie et acoustique

"C'est probablement l'unique éruption volcanique contrôlable au monde", a déclaré Meller avec enthousiasme à l'approche de l'événement. Le feu, l'eau, la pyrotechnie et l'acoustique offriront le spectacle. L'éruption sera visible et audible de nombreux points du parc. Selon Meller, le Royaume des Jardins offrira quelque chose que le prince Franz et ses contemporains auraient pu expérimenter.

Le prince Leopold III Friedrich Franz d'Anhalt-Dessau (1740-1817) a fait créer le parc de Wörlitz progressivement sur plusieurs décennies à partir de 1764, en tant que premier parc paysager à l'anglaise sur le continent européen. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs parcourent chaque année la superficie de plus de 112 hectares.

Premier spectacle de ce genre il y a plus de 200 ans

Le premier spectacle de ce genre a eu lieu le 10 août 1794, jour de l'anniversaire du Prince. Par la suite, le célèbre "Vésuve de Wörlitz" est resté endormi jusqu'à sa réactivation en 2005. "Les gens du XVIIIe siècle étaient impressionnés - tout comme ils le sont aujourd'hui", a déclaré Meller en annonçant qu'il était prévu de faire entrer le volcan en éruption chaque année en août.

Le directeur technique de l'éruption, Wolfgang Spyra, a parlé d'une illusion fantastique. "Nous essayons de recréer la magie qui émane de cette éruption volcanique artificielle avec les moyens d'aujourd'hui", a-t-il déclaré. "Le cône volcanique sera enflammé avec du bois de pin, et il y aura des sons. De la lave coulera dans le lac de Wörlitz sans pour autant s'y écouler. Cela devrait surprendre les visiteurs."

Cette année, l'éruption volcanique est censée être le clou d'un programme de plusieurs heures dans le parc de Wörlitz, a expliqué le directeur artistique, Uwe Quilitzsch. Les billets pour les places dans les gondoles sont déjà épuisés.

Le Royaume des Jardins Dessau-Wörlitz, en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, partage son riche passé avec les visiteurs d'aujourd'hui. Le volcan artificiel réactivé, une caractéristique marquante du parc, entrera en éruption pour la première fois en cinq ans, rejouant un spectacle qui s'est produit pour la première fois il y a plus de 200 ans, sur le site du patrimoine mondial de l'Union européenne.

Lire aussi: