- Vol sur des vélos de femmes après le procès du vol de bijoux.

Un condamné a déjà été condamné, deux autres hommes sont maintenant jugés : Suite à un hold-up dans une bijouterie du centre-ville de Hanovre, un autre procès a lieu. Le procès aura lieu le mercredi (8h45) pour tentative de meurtre, avec deux hommes âgés de 19 et 23 ans jugés, comme l'a annoncé le tribunal régional de Hanovre. Selon le tribunal, le jeune de 19 ans aurait dévalisé la bijouterie avec un complice déjà condamné et aurait tiré sur le bijoutier, tandis que le jeune de 23 ans serait censé avoir recruté les deux hommes pour le hold-up. Le complice de 20 ans a été condamné à sept ans de détention juvenile en février.

Le 11 juillet 2023, les deux jeunes hommes auraient prétendument brisé les vitrines de la bijouterie avec un marteau, dévalisé la boutique et tiré sur l'employé de 39 ans, le blessant grièvement - en plein jour. Les auteurs ont pris la fuite avec des bicyclettes pour femmes, emportant avec eux divers colliers en or.

Dix jours de procès sont prévus

Le complice présumé, qui s'était enfui à l'étranger entre-temps, s'est rendu environ sept mois plus tard. La police a arrêté le complice environ deux mois après le hold-up. Au total, dix jours de procès sont prévus, et un verdict pourrait être rendu d'ici le 30 octobre.

Le condamné a affirmé lors du procès ne rien savoir de l'arme de son complice - mais la chambre ne l'a pas cru. Au plus tard après le premier coup de feu de son complice, il a accepté que quelqu'un puisse être tué - et il s'en fichait, a déclaré le juge à l'époque. Il a été condamné pour tentative de meurtre en relation avec, entre autres, des lésions corporelles graves et un vol qualifié particulièrement grave.

La victime a lancé une poubelle sur l'agresseur

La chambre a considéré cela comme une menace venue d'en haut. Il avait lui-même dit lors du procès se sentir sous pression pour participer au hold-up.

La victime a déclaré à l'époque qu'il n'y avait pas grand-chose dans la boutique ce jour-là. Puis quelqu'un a crié "mains en l'air", il a vu un homme avec une arme à la main, l'autre avait un marteau. Il a appuyé sur le bouton d'alarme et a lancé une poubelle sur les agresseurs. Puis il a été tiré. Le projectile a blessé plusieurs vaisseaux sanguins, l'intestin, un rein et deux vertèbres.

