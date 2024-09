- Vol de biens de valeur: des groupes criminels sont jugés

Un groupe est actuellement sous enquête pour une série de cambriolages dans la région de Lippe, avec plusieurs individus comparaissant devant le tribunal de Detmold. Quatre individus originaires d'Oldenbourg et de Cassel sont accusés d'avoir dévalisé un livreur de transport de valeurs en janvier à Augustdorf. Cette personne transportait des biens de haute valeur vers une installation de stockage la nuit. Les accusés sont accusés d'avoir fait main basse sur des barres d'or et des bijoux d'une valeur supérieure à 150 000 euros.

Il est suspecté que certains de ces suspects, ainsi que des complices non identifiés, ont pénétré dans le même entrepôt en octobre 2023. During this incident, gold bars, coins, precious metals, and jewelry valued at nearly 60,000 euros were taken.

Le parquet a également inculpé plusieurs prévenus, âgés de 21 à 29 ans, pour avoir pénétré dans un service de livraison à Barntrup, également situé dans le district de Lippe. Ils sont accusés d'avoir volé des paquets de courrier totalisant approximativement 11 200 euros.

During the second day of the trial, the defense implied that the defendants might be open to admitting their wrongdoings. A suspected accomplice, who is said to have insider information, is reportedly in custody. Charges against him were filed at the beginning of August.

Additional trial dates have been set until October.

To strengthen their case, they plan to use the evidence obtained from the individual in custody, who allegedly provided information about the courier services hensifications in their criminal activities.

