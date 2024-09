"Voir mon existence transformée en film me rend angoissée": Wole Soyinka parle de ses mémoires transformées en film

Pendant sa détention solitaire, il a gravé des pensées et des vers sur des os de viande à l'aide d'encre maison et de papier toilette. Ces concepts ont finalement abouti au mémorial "L'Homme est mort", publié en 1972, qui sert de base à un film du même nom, dépeignant la vie du dramaturge et romancier pendant le pic de la guerre civile.

Actuellement, âgé de 90 ans, dans sa maison à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria, Wole Soyinka s'est entretenu avec CNN's Larry Madowo pour discuter de l'impact psychologique que cette période de détention a eu sur lui et de la résilience qu'il a développée en conséquence - en reflechissant sur sa vie extraordinaire et ses rêves encore à réaliser.

Larry Madowo : Comment avez-vous ressenti d'être incarcéré simplement pour avoir défendu ce en quoi vous croyiez?

Wole Soyinka : C'était une période difficile pour moi. Passer un total de 22 mois isolé, privé de livres et de papier, ayant ma cellule inspectée en permanence, sans rien pour stimuler mon esprit.

J'ai trouvé que la catégorie d'individus la plus ingénieuse que j'ai jamais rencontrée est le prisonnier. Un prisonnier doit survivre ; c'est un test de survie, pas d'auto-amélioration.

Pendant la détention solitaire, l'entreprise la plus efficace en termes d'espace qu'un individu pouvait entreprendre était l'exploration mentale. J'ai fabriqué mon encre à partir de la terre, et j'ai façonné une plume à partir des os de ma nourriture, créant ainsi un microcosme mental auto-suffisant. C'était une période périlleuse pour l'esprit également.

Je me mettais souvent à halluciner, alors je sautais et essayais de détruire ces images imaginaires dérangeantes. Finalement, j'ai dépassé cette phase, et plus tard, j'ai commencé à me rappeler des formules oubliées en géométrie et en trigonométrie que j'avais toujours détestées, en les utilisant pour faire des calculs sur le sol. Miraculeusement, j'ai rediscovered le principe de permutations et de combinaisons. Ces concepts que j'avais détestés à l'école sont devenus ma subsistance.

LM : Avez-vous eu l'occasion de voir l'adaptation cinématographique de votre mémorial de prison, "L'Homme est mort"?

WS : Pas encore. Je tiens à préciser que transformer tout aspect de ma vie en une expérience de visionnage publique me semble écrasant. J'ai collaboré avec l'équipe de production pour les aider à localiser une cachette où j'ai opéré pendant la guerre civile. Ils cherchaient une maison qui ressemblait à celle que nous avons utilisée pendant cette période.

Mais ce n'est pas seulement moi ; c'est aussi cette époque. Je pourrais peut-être le regarder un jour, mais pas tout de suite. Même cette interview, je ne la regarderai pas tout de suite. Il me faut un certain temps pour m'habituer à me voir.

LM : C'est surprenant que vous évitiez de célébrer vos anniversaires, mais vous venez de fêter vos 90 ans.

WS : Curieusement, je ne me sens pas 90 ans. Je suis un rituel modéré pour célébrer mon anniversaire, mais je préfère l'observer en privé. Habituellement, le jour de mon anniversaire, je me retire dans la forêt. C'est ma routine habituelle pour célébrer mon anniversaire.

LM : Pouvez-vous vous rappeler quand votre activisme politique a commencé?

WS : J'étais un auditeur assidu des conversations de mes parents, en particulier celles de mes père et mère dans l'église anglicane. Je m'asseyais derrière un fauteuil, en écoutant attentivement.

Ma mère me rapportait ensuite ces conversations. Le cercle de connaissances de mon père qui étaient également activistes politiques a également alimenté mon éveil politique.

Quand les femmes ont manifesté dans cette ville même où nous sommes maintenant, Abeokuta, ma mère a participé en tant que lieutenant de l'activiste des droits des femmes, Mme Ransome Kuti. En tant qu'enfant, j'ai servi de messager entre divers camps de femmes, transmettant leurs messages pendant le désordre.

LM : Il semble que l'activation politique de votre mère ait joué un rôle important dans le travail de votre vie.

WS : Absolument. Être directement impliqué dans cette lutte militante contre une situation injuste que ces femmes ont rencontrée, en witnessant la confiscation de leurs marchandises de marché par la police si elles ne payaient pas d'impôts, et leur traitement brutal si elles n'obéissaient pas, j'ai instinctivement pris parti pour les femmes, ce qui s'est manifesté dans ma littérature.

LM : Il y a une rumeur selon laquelle vous auriez secrètement infiltré une station de radio pour échanger un broadcast politique contre un message plus critique, est-ce vrai?

WS : Oui, c'est vrai. J'ai ressenti le besoin d'arrêter la diffusion continue de résultats inexacts. J'ai été jugé et acquitté, donc il n'y a plus de raison de le cacher maintenant.

J'ai directement witnessé la démolition de bureaux de vote, même le déchirement des résultats de vote. À ce moment-là, j'étais profondément impliqué dans la politique, mais quand j'ai vu ce régime répressif essayer de resurgir, et les gens doivent se souvenir, c'était le régime le plus sceptique qui a publiquement déclaré à la radio, "Nous nous moquons que vous votiez pour nous", cela a ranimé mon esprit militant previously aiguisé. Donc, cela faisait partie d'une bataille continue sur de nombreux fronts. Oui, j'étais coupable, mais il n'y avait pas d'autre choix à l'époque.

Question : Après avoir remporté le prix Nobel de littérature en 1986, il s'est écoulé un certain temps avant qu'un autre Africain (noir) ne reçoive cet honneur. Quelle a été cette expérience?

Réponse : Se sentir isolé. J'ai ressenti un immense soulagement lorsque le prochain récipiendaire africain a été annoncé, car un fardeau substantiel était placé sur vous. C'était comme si votre public s'était soudainement élargi en raison de votre héritage africain. D'un côté, un sentiment fort de reconnaissance, qui est indéniablement positif. Cela a ouvert certaines portes, mais il n'y avait pas beaucoup de portes que je voulais entrer. J'ai simplement apprécié ma profession pour ce qu'elle était.

D'un autre côté, particulièrement dans des sociétés comme la nôtre, cela vous exposait considérablement plus. Je rappelle toujours aux gens que l'un des dictateurs les plus brutaux que nous avons eus, Sani Abacha, aurait été satisfait s'il avait réussi à exécuter un lauréat Nobel, s'il avait pu mettre cela sur son CV. Malheureusement, il a dû se contenter d'exécuter un écrivain et ses huit associés. Je fais référence à Ken Saro-Wiwa.

Par conséquent, j'ai été exposé à un danger extrême depuis que j'ai refusé d'abandonner mes convictions et mes activités, simplement parce que j'avais été désigné comme lauréat Nobel. Pourquoi devrais-je cesser des activités qui m'ont consumé auparavant, simplement parce que j'ai été reconnu comme lauréat Nobel ?

Cependant, cela a été merveilleux lorsque les lauréats Nobel ont commencé à émerger les uns après les autres (d'Afrique). Maintenant, j'ai eu l'opportunité de profiter d'être un lauréat Nobel plutôt que de me sentir comme une exposition. Parfois.

Question : Vous avez dit à des étudiants d'un programme d'échange portant votre nom que vous aviez toujours des aspirations d'aller dans l'espace. Qu'est-ce qui vous excite dans l'espace ?

Réponse : J'ai développé un intérêt dès mon jeune âge. Les étoiles et les constellations m'ont captivé, et j'ai souvent fantasmé sur un état d'absolue vacuité, ce qui m'a conduit à imaginer m'aventurer réellement dans l'espace. Je me souviens quand Armstrong a mis le pied sur la lune, j'étais en prison à l'époque, ce qui s'est avéré bénéfique pendant cet exercice d'enfance. Mes barreaux de prison ont disparu en un instant simplement en les imaginant sur la lune. Ensuite, l'exploration spatiale a commencé.

Jusqu'à ce que, un jour, grâce au courrier, l'une des associations pour le développement humain à laquelle j'appartenais m'ait fourni gratuitement des billets pour un simulateur de vol en apesanteur ; à l'âge de 70 ans. Je suis allé à San Jose (Californie) et j'ai expérimenté l'espace moi-même, une expérience qui reste l'un des moments les plus exaltants de ma vie.

Question : Richard Branson emmène maintenant des individus dans l'espace.

Réponse : Si Branson est apparu maintenant et a dit : "J'ai trouvé une place pour vous dans l'espace", j'aurais honorablement mis fin à cette interview sur-le-champ. À ce stade, je suis encore en assez bonne forme, et je suis confiant que je peux supporter la contrainte gravitationnelle ; je suis déterminé. Je suis ouvert à l'opportunité d'aller dans l'espace, quel que soit les conséquences. Ensuite, je peux enfin satisfaire cette fascination d'enfance.

