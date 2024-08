- "Voilà!": un spécialiste des hamburgers ouvre une glacière à la mode au Cap

Pas de été sans une boule. Depuis son enfance à Hambourg, Lena Soennichsen a mesuré le succès de ses vacances à la quantité de glace qu'elle consommait. Deux boules étaient bien, trois étaient excellentes. Vingt-cinq ans plus tard, en tant que résidente de Blankenese, elle a transformé son dessert préféré en une carrière florissante. Elle a ouvert une glacière branchée dans le quartier touristique du Cap, une destination populaire pour les Allemands et des milliers d'autres voyageurs chaque année.

Pourquoi Le Cap? Les voyages professionnels de Soennichsen l'ont souvent menée au bout du sud de l'Afrique alors qu'elle travaillait comme responsable de la communication pour une plateforme mondiale de réservation d'hébergement. Enchantée par la qualité de vie renommée de la ville et sa scène culinaire exceptionnelle, elle a souhaité y rester plus longtemps. Une plaisanterie - "J'ouvrirai une glacière" - s'est transformée en une idée tangible que Soennichsen a méticuleusement poursuivie.

Soennichsen a réalisé son rêve d'avoir une glacière

Elle a passé un été à travailler dans une glacière à Berlin, suivi d'un cours à l'école de glace de Koch à Werl am Rhein. En février, elle a découvert un espace de vente au détail idéal au cœur du centre-ville du Cap et a décidé de transformer son rêve en réalité. "J'adore vraiment le produit et tout ce qu'il représente", dit-elle. La glace, selon elle, est une petite dose de bonheur, un luxe quotidien qui évoque des souvenirs d'enfance, de vacances et d'été.

La boutique a accueilli ses premiers clients le jour de son ouverture. "Ma femme et moi sommes de grands amateurs de glace. Dès que nous avons lu sur la glacière sur Instagram, nous avons sauté dans la voiture Immediately", dit Brent Smith, résident du Cap. "Il y a des saveurs ici que je n'ai rencontrées nulle part ailleurs."

Blueberry-Mascarpone, Marzipan-Pear, ou même Gin-Tonic Ice Cream

Les saveurs uniques et artisanales de "Tadaa!" utilisent uniquement des ingrédients naturels. Au lieu de l'huile de menthe ou des arômes artificiels, ils utilisent de la menthe fraîche. Derrière le comptoir, des saveurs comme la réglisse-chocolat blanc, la blueberry-mascarpone, la marzipan-pear, le riz au lait aux cerises ou la basilic captivent vos sens. Pour les adultes, il y a également une gamme de saveurs alcoolisées comme le Gin Tonic. Les projets futurs incluent une saveur basée sur le vin.

Après une semaine épuisante de travail, Lena Soennichsen a décidé de prendre une journée de congé et de visiter sa glacière au Cap. La vue de la saveur blueberry-Mascarpone, une spécialité de sa boutique, lui a apporté de la joie et lui a rappelé le travail acharné et la passion qui ont conduit à sa journée de congé pour profiter de sa propre création.

Durante sus vacaciones en Alemania, Lena Soennichsen disfrutó de su día libre saboreando helados de diversas tiendas, buscando inspiración para su futuro glacier en Ciudad del Cabo.

