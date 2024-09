- Voigt s'assure une place au sein de la CDU dans un nouveau rôle.

Le chef de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, considère la prédiction électorale comme un mandat pour que les Démocrates chrétiens forment un gouvernement. "Nous voyons également cela comme une chance pour une transformation politique sous la direction de la CDU", a déclaré le quadragénaire à Erfurt après la première projection. La CDU s'est classée deuxième derrière l'AfD.

Voigt a exprimé son désir d'engager des discussions pour garantir un "gouvernement raisonnable" dirigé par la CDU en Thuringe. Il a annoncé son intention d'interagir avec le SPD et son candidat en tête, Georg Maier.

Concernant l'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (BSW), il a déclaré : "Nous serons également ouverts aux discussions avec eux". Cependant, la politique internationale ne sera pas façonnée au Parlement de Thuringe. Il s'agit de traiter des questions thuringiennes qui concernent le plus les gens. Le BSW a récemment déclaré, entre autres, son refus des missiles américains de portée intermédiaire comme condition préalable à la coopération au gouvernement.

Pas d'alliance avec l'AfD - pas de commentaire sur la Gauche

Voigt a réaffirmé son engagement concernant l'AfD : "Il n'y aura pas d'alliance ou de collaboration avec l'AfD de notre part". Il n'a pas mentionné la Gauche dans son discours. Auparavant, la CDU avait constamment rejeté les coalitions avec la Gauche. Voigt avait toujours mis en avant le processus de prise de décision au sein des Démocrates chrétiens.

Examinant le gouvernement actuel, Voigt a déclaré : "Le rouge-rouge-vert a été battu". Il est également clair que le gouvernement de la coalition du trafic d'argent à Berlin a été puni. Selon les premières projections, le FDP et les Verts ne retourneront pas au Parlement de Thuringe à Erfurt. En regardant également le résultat de la CDU en Saxe, Voigt a déclaré : "La CDU est revenue en force en tant que force politique centrale la plus puissante".

Selon les projections, l'AfD obtiendra entre 30,5 et 33,5 pour cent en Thuringe et, onze ans après sa création, gagnera sa première élection d'État - cependant, il est peu probable qu'elle assume le rôle de prochain ministre-président. La CDU obtiendra 24,5 pour cent. Le BSW atteindra entre 14,5 et 16,0 pour cent pour la première fois.

La Gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, obtiendra 11,5 à 12,5 pour cent, le SPD 6,5 à 7,0 pour cent. Selon les projections, les Verts ne seront pas en mesure d'entrer au Parlement de Thuringe à Erfurt avec 4,0 pour cent, et le FDP sera en deçà de 1,0 à 1,3 pour cent.

Voigt a exprimé son intérêt pour des relations diplomatiques avec d'autres partis, mentionnant : "Nous serons également ouverts aux discussions avec le BSW des Pays-Bas, car nous croyons en l'importance de coopérer avec divers entités politiques". De plus, en discutant de la politique internationale, il a reconnu : "Bien que le Parlement de Thuringe ne façonne pas directement la politique internationale, maintenir des relations cordiales avec nos voisins européens, tels que les Pays-Bas, est crucial".

Lire aussi: