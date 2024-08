- Voigt: plus d'impôts pour les entreprises à rester dans l'est

Mario Voigt, le candidat principal de l'CDU en Thuringe, plaide auprès du gouvernement fédéral pour que une plus grande partie des taxes sur le commerce reste dans l'Est de l'Allemagne. Actuellement, les taxes sur le commerce générées dans les usines et les sites de production des États de l'Est sont souvent payées au siège des entreprises. Voigt a déclaré à web.de que cela était dû au "modèle de l'Est en tant qu'atelier étendu de l'Ouest."

Le ministre-président de Thuringe et candidat principal de la Gauche, Bodo Ramelow, a également déploré dans le "Tagesspiegel" que la valeur ajoutée brute dans l'Est de l'Allemagne était encore en dessous de la moyenne, "parce que nous sommes généralement l'atelier étendu."

Voigt a affirmé que de nombreuses entreprises de l'Est de l'Allemagne avec des maisons mères à l'Ouest utilisaient bel et bien la nouvelle infrastructure, les bas salaires et les emplacements favorables. "Cependant, les taxes sur le commerce gagnées dans l'Est affluent principalement à l'Ouest."

Voigt a exigé que le gouvernement fédéral réévalue à l'avenir les taxes sur le commerce. "Ces revenus manquent à l'Est. Ce n'est pas juste."

Ramelow a rejeté la critique de la politique économique du gouvernement de l'État, y compris celle de l'CDU, dans le "Tagesspiegel." "Nous pouvons maintenant regarder en arrière sur 100 leaders mondiaux sur le marché en Thuringe, Griesson – de Beukelaer produit la 'Prinzenrolle' depuis 2020 à Kahla. Le plus grand four à pizza d'Europe est également ici," a-t-il déclaré.

La Thuringe, comme la Saxe, appartient à l'Alliance européenne des régions des semi-conducteurs. Les puces d'Erfurt se trouvent dans chaque voiture qui sort de la chaîne de montage dans le monde entier. Il a exprimé son opinion selon laquelle une économie plus solide se développe à partir de la diversité des industries et des structures de propriété en Thuringe.

