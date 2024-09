Alignement politique et établissement de l'autorité en Thuringe - Voigt exprime sa volonté de négocier avec Ramelow sur le budget.

Voigt s'intéresse à un dialogue avec Ramelow au sujet du budget 2025.

Le chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, a exprimé son intérêt pour entamer des discussions avec le président du gouvernement Bodo Ramelow (La Gauche) concernant le budget 2025. Lors d'une réunion du groupe parlementaire CDU ancien et nouveau au Parlement de l'État, Voigt a déclaré : "Je suis ouvert aux discussions et à la résolution des problèmes, et c'est ce que nous allons faire maintenant." Interrogé sur sa volonté d'entamer un dialogue avec le président du gouvernement actuel Ramelow, compte tenu du climat politique difficile après les élections de l'État, Voigt a répondu : "Je viens d'apprendre que le budget 2025 nous a été confié. C'est donc un sujet qui nous intéresse dans la perspective de notre État."

Ramelow tend à nouveau la main à la CDU.

Depuis l'élection de l'État dimanche, la Thuringe est dans une impasse. Une alliance potentielle entre la CDU, le BSW et le SPD n'aurait que 44 sièges au nouveau Parlement. Une opposition potentielle de l'AfD et de la Gauche aurait également 44 sièges, laissant un vote en moins pour une coalition entre les partis rivaux. Ramelow a constamment tendu la main à la CDU. Il a déclaré lors de son interview avec "Der Spiegel" qu'il avait exclu de recommander un gouvernement minoritaire pour la Thuringe, et qu'une majorité démocratique au Parlement est essentielle. Interrogé sur le vote manquant pour une coalition de la CDU, du BSW et du SPD, il a répondu : "Le vote est juste devant vous."

Proposition de budget à venir.

Ramelow a chargé la ministre des Finances Heike Taubert (SPD) de préparer une proposition de budget pour 2025, qui sera présentée lors de la réunion du cabinet à Erfurt mardi, où la proposition de budget sera à l'ordre du jour. Taubert a estimé le budget prévisionnel pour 2025 à environ 13 milliards d'euros, suivant l'estimation fiscale de mai, ce qui le place à peu près au même niveau que cette année.

Voigt a déclaré mardi que la Thuringe avait besoin d'une "option d'avenir stable", qu'elle allait explorer. Il a souligné l'importance de maintenir le dialogue.

Après avoir exprimé son intérêt pour discuter du budget 2025, Voigt a mentionné les élections prochaines au Landtag comme un sujet d'intérêt, déclarant : "Nous allons analyser la situation et résoudre les problèmes qui en découlent, car la responsabilité du budget 2025 nous incombe maintenant."

Compte tenu du climat politique actuel, il est crucial pour Ramelow de maintenir des lignes de communication ouvertes avec Voigt, car le succès de la proposition de budget et la formation d'un gouvernement stable pourraient dépendre de leur capacité à travailler ensemble pendant les élections au Landtag.

