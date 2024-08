- Voigt décrit les conditions pour être éligible comme candidat au poste de Premier ministre.

Le principal candidat de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, est catégorique : il ne briguera pas le poste de ministre-président sous quelque prétexte que ce soit. Interrogé par "taz", Voigt a déclaré : "Je ne me porterai candidat que si je suis convaincu que la Thuringe et ses institutions démocratiques n'en subiront aucun dommage." Voigt a une fois de plus rejeté l'idée d'une alliance avec l'AfD et qualifié le chef de file de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, de "coup fatal" et d'une "menace pour la nation".

Interrogé sur une répétition de l'incident du 5 février 2020, où le politique du FDP Thomas Kemmerich est devenu chef du gouvernement avec les votes de Höcke et de l'AfD, Voigt a répondu : "Non, nous avons retenu la leçon de cet événement."

Le 1er septembre marque le jour de l'élection d'un nouveau parlement régional en Thuringe. Depuis longtemps, l'AfD est en tête des sondages avec des scores compris entre 28 et 30 pour cent. Cependant, le parti de Voigt, la CDU, stagne entre 21 et 23 pour cent. Le parti de Wagenknecht, BSW, est à ses trousses avec des scores de 19 à 21 pour cent. Cette course serrée pour la deuxième place pourrait potentiellement donner accès au siège de ministre-président. Cependant, aucun autre parti susceptible d'entrer au parlement régional ne souhaite s'allier avec l'AfD.

