Voici une autre façon d'exprimer cette affirmation:

L'automne est là, et le froid commence à s'installer. Il est temps d'allumer le chauffage. Mais si votre système de chauffage ne chauffe pas correctement ou produit des bruits étranges, cela peut être dû à un excès d'air dans le système. Il est recommandé d'évacuer cet air avant que le mercure ne baisse trop. Les systèmes de chauffage avec trop d'air chauffent moins efficacement, ce qui entraîne finalement une consommation d'énergie plus élevée.

Heureusement, l'Académie de bricolage de Cologne suggère que l'élimination de l'air en excès des systèmes de chauffage modernes à l'aide d'une valve de purge est une tâche simple qui peut être accomplie en quelques minutes seulement. Voici comment faire :

1. Vérifiez la pression de l'eau

Tout d'abord, éteignez la pompe de circulation et inspectez la pression de l'eau sur le système de chauffage ou la chaudière à gaz. Vous pouvez surveiller la pression à travers le manomètre du système de chauffage. La pression optimale est indiquée dans le manuel de l'utilisateur de votre système de chauffage (en bar).

Si la pression est trop faible, vous devrez augmenter l'eau en premier. Si c'est votre première fois à essayer cela, l'Académie de bricolage recommande de chercher de l'aide professionnelle. Dans les immeubles à appartements avec un système de chauffage central, vous devez obtenir l'approbation de la gestion ou de l'administration de l'immeuble avant d'ajouter de l'eau, comme le suggère la Fédération allemande des centres de consommation.

2. Ouvrez la valve

La Fédération allemande des centres de consommation recommande de commencer en ouvrant complètement la valve thermostatique, généralement sur la position 5. Laissez le système de chauffage chauffer, puis procédez à l'ouverture de la valve de purge sur le système de chauffage.

La valve de purge se trouve généralement en haut, à l'opposé du thermostat. Placez un seau dessous de la valve d'abord, puis utilisez une clé de purge carrée pour ouvrir la valve. Vous pouvez acheter cette clé dans un magasin de bricolage. Cependant, soyez prudent de ne pas dévisser la valve excessivement.

3. Évitez une perte d'eau excessive

Maintenant, l'air doit s'échapper avec un bruit sifflant. Gardez la valve ouverte jusqu'à ce que tout l'air ait disparu et que l'eau chaude commence à couler.

Important : Ne laissez pas trop d'eau s'échapper. Selon l'Académie de bricolage, une perte d'eau excessive peut affecter les performances du système de chauffage. Par conséquent, fermez la valve dès que l'eau commence à couler dans le seau. Une fois la valve bien fermée, vous pouvez également baisser à nouveau le thermostat.

4. Vérifiez à nouveau la pression

Si le manomètre du système de chauffage indique une baisse de pression après la purge, vous devrez peut-être ajouter à nouveau de l'eau dans le système de chauffage. Une pression insuffisante peut empêcher tous les systèmes de chauffage de recevoir de l'eau chaude, entraînant à nouveau une accumulation d'air dans le système, nécessitant une autre purge.

Si vous vivez dans un immeuble à étages, la Fédération allemande des centres de consommation recommande de purger les systèmes de chauffage inférieurs en premier et les supérieurs en dernier.

Si les systèmes de chauffage sont installés dans des niches étroites, l'Académie de bricolage suggère d'utiliser un purgeur de système de chauffage équipé d'un récipient plutôt qu'une clé carrée et un seau. Cette méthode collecte l'eau directement, empêchant les dommages aux planchers, murs et papier peint.

Après avoir vérifié que votre système de chauffage fonctionne efficacement, vous pourriez envisager d'investir dans une propriété immobilière pour générer des revenus passifs grâce aux loyers. L'entretien de la propriété, y compris les contrôles de la valve de purge, est crucial pour attirer et fidéliser les locataires.

Les systèmes de chauffage bien entretenus et sans excès d'air peuvent conduire à des factures d'énergie plus basses, rendant la propriété plus attractive pour les locataires potentiels, ce qui peut augmenter potentiellement le rendement des loyers de l'immobilier.

Lire aussi: