- Voici un moyen de regarder Leverkusen contre Gladbach en direct et librement à la télévision:

Les amateurs de football peuvent suivre le premier match de la saison fraîche de la Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach et les actuels champions allemands, Bayer Leverkusen, en direct à la télévision gratuite. Sat.1 diffusera le match aujourd'hui à partir de 20h30 CET depuis le Borussia-Park de Mönchengladbach. Le match sera également accessible sur le service de streaming DAZN.

Bundesliga : Premier affrontement diffusé en direct sur Sat.1

Les deux équipes ont commencé leur saison par des victoires dans des matchs officiels : Leverkusen a remporté la Supercoupe à domicile contre Stuttgart aux tirs au but samedi dernier. Mönchengladbach a battu le club de troisième division Erzgebirge Aue 3-1 à l'extérieur lors du premier tour de la DFB-Pokal samedi dernier. Sat.1 diffusera un match par semaine en télévision gratuite, y compris le match d'ouverture, lors des 15e et 16e journées, qui précèdent et suivent la pause hivernale. Par ailleurs, la chaîne diffusera également les barrages de relégation pour la Bundesliga et la 2. Bundesliga. Sat.1 a déjà diffusé le premier match de la 2. Bundesliga entre 1. FC Cologne et Hamburger SV le 2 août et la Supercoupe samedi dernier.

Sat.1 diffusera en direct le match de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach et Bayer Leverkusen à 20h30 CET aujourd'hui. Après leurs victoires lors de leurs premiers matchs, les fans pourront regarder les deux équipes s'affronter sur Sat.1.

Lire aussi: