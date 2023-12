Voici les pires destinations de 2023 pour le surtourisme. Voici comment éviter les foules l'année prochaine.

Cette hausse n'est nulle part plus évidente que dans les hauts lieux du tourisme à travers le monde, dont beaucoup ont enregistré un nombre record de visiteurs au cours de l'année écoulée.

De telles poussées peuvent être bénéfiques pour les économies locales et les résultats des entreprises d'hôtellerie, mais elles s'accompagnent également d'inconvénients notables : augmentation du bruit, de la pollution, de la circulation et de la pression sur les ressources publiques ; baisse de la qualité de vie pour les habitants ; diminution de l'expérience des visiteurs, pour n'en citer que quelques-uns.

Il n'est donc pas surprenant que de nombreux pôles touristiques dans le monde, y compris plusieurs centres européens, aient mis en place des initiatives et des restrictions visant à lutter contre le surtourisme. Parmi ces initiatives, citons la création ou l'augmentation de taxes de séjour, des campagnes visant à décourager les visiteurs problématiques et des plafonds de fréquentation pour les attractions populaires.

Du côté positif, de plus en plus de voyageurs semblent être conscients des risques du surtourisme - et de la manière dont ils peuvent contribuer à atténuer le problème. Dans une enquête réalisée en 2022 par le site de réservation de voyages Booking.com, 64 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à rester à l'écart des sites touristiques très fréquentés pour éviter d'aggraver l'engorgement. Et 31 % ont déclaré qu'ils seraient même prêts à choisir une autre destination que celle qu'ils préfèrent pour éviter la surpopulation.

Dans ce contexte, voici un aperçu de quelques-unes des destinations les plus importantes au monde dont les problèmes de surtourisme ont fait les gros titres en 2023 - ainsi que les mesures prises pour résoudre le problème et la manière dont les voyageurs eux-mêmes peuvent atténuer (ou éviter complètement) les foules en 2024.

Amsterdam

Les Néerlandais sont traditionnellement connus pour leur franc-parler et, en 2023, les responsables du tourisme d'Amsterdam n'ont pas hésité à s'en prendre à un groupe démographique particulier - les jeunes hommes britanniques - qu'ils considèrent comme des "touristes nuisibles" qui ne sont pas les bienvenus dans la capitale néerlandaise, une ville longtemps associée au vice.

L'initiative, annoncée en mars 2023, visait spécifiquement les jeunes hommes britanniques, leur demandant de "rester à l'écart" s'ils avaient l'intention de "se déchaîner" à Amsterdam. Les recherches en ligne au Royaume-Uni pour des termes tels que "pub crawl Amsterdam", "stag party Amsterdam" ou "cheap hotel Amsterdam" ont généré une publicité vidéo mettant en garde contre les conséquences d'une consommation excessive de boissons alcoolisées, de drogues ou d'un comportement trop turbulent.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan global de la ville visant à réduire le tourisme de masse, à attirer un autre type de population et à rendre la vie plus hospitalière pour les résidents, en particulier dans le quartier De Wallen, également connu sous le nom de Red Light District. En 2021, une ordonnance intitulée "Amsterdam Tourism in Balance" a été mise en œuvre, établissant que lorsque le nombre de visiteurs de nuit atteint 18 millions, le conseil municipal est "obligé d'intervenir".

Depuis, les autorités ont interdit de fumer de la marijuana dans les rues de De Wallen et ont adopté une proposition visant à bannir les bateaux de croisière de la ville.

Qu'ils aient un bon ou un mauvais comportement, tous les visiteurs d'Amsterdam en 2024 devront s'attendre à payer les taxes de séjour les plus élevées d'Europe.

En septembre, la ville a annoncé que la taxe journalière pour les visiteurs de jour des bateaux de croisière passerait de 8 à 11 euros (environ 8,50 à 11,60 dollars), tandis que la taxe de nuit intégrée au prix des chambres d'hôtel passerait à 12,5 % du prix de la chambre. Mais même avec de telles initiatives, Amsterdam devrait encore accueillir jusqu'à 23 millions de visiteurs de nuit par an d'ici 2025 (sans compter les 24 à 25 millions de visiteurs de jour supplémentaires).

Comment éviter les foules : Les mois de janvier, février et mars sont parmi les moins fréquentés d'Amsterdam, mais les voyageurs doivent être prêts à affronter le froid et la pluie. En juin, le temps est plus clément mais les foules sont plus nombreuses, même si elles sont moins nombreuses que plus tard dans l'été, car l'école est encore en cours dans de nombreux pays européens.

Les voyageurs qui souhaitent découvrir la culture hollandaise, mais pas les foules d'Amsterdam, ont le choix entre de nombreuses alternatives intéressantes à une courte distance en train.

La Haye, Utrecht et Rotterdam sont de bonnes options pour une escapade citadine, tandis qu'un éventail de villes pittoresques invite à une exploration plus détendue et à un charme typiquement hollandais. À environ une heure au sud-ouest d'Amsterdam, Delft, qui est parfois décrite comme une "mini-Amsterdam" grâce à son réseau de canaux et à son architecture hollandaise, attire sa part de touristes, mais elle reste à l'abri des foules turbulentes et paillardes.

Athènes

La canicule qui a frappé l'Europe n'a pas empêché les visiteurs de se presser dans la capitale grecque cet été.

En fait, l'Acropole, le site archéologique le plus visité du pays, était tellement bondé qu'en septembre, les autorités ont limité le nombre de visiteurs à 20 000 par jour, grâce à un système de créneaux horaires sur un site de réservation. À partir d'avril 2024, le nouveau système de réservation s'appliquera également à plus de 25 autres sites archéologiques et monuments à travers le pays.

Les îles grecques les plus populaires, telles que Santorin et Mykonos, ont également été envahies par les foules - une tendance qui ne manquera pas de se poursuivre, car l'attrait permanent de la Grèce pour les voyageurs ne montre aucun signe d'affaiblissement.

Comment éviter les foules : Pour éviter le pire de la congestion à Athènes, visitez la ville en dehors des mois de pointe de juillet et d'août. Les mois d'avril et de mai sont sublimes avant l'arrivée des foules estivales, et après leur dispersion, les mois de septembre et d'octobre s'annoncent avec des températures plus fraîches et plus d'espace pour profiter des musées et des monuments de la ville.

À ce propos, si l'Acropole figure sur votre liste de choses à faire, il est préférable de réserver un créneau horaire dans l'après-midi ou en début de soirée, car le gros de la foule, y compris les passagers des bateaux de croisière, vient le matin.

Enfin, les personnes qui prévoient d'ajouter une visite de l'île à un voyage à Athènes hors saison doivent savoir que les services de ferry sont réduits et que les restaurants et les hébergements sont fermés, en particulier de janvier à mars.

Bali

Après le succès fulgurant des mémoires de l'écrivaine Elizabeth Gilbert, devenues film, "Mange, prie, aime", la popularité de Bali est montée en flèche, bien au-delà de la clientèle de routards et de plagistes qu'elle attirait traditionnellement. Mais les voyageurs en quête de spiritualité ne sont qu'une partie du raz-de-marée touristique qui a pratiquement noyé la province indonésienne au cours de la dernière décennie, des nomades numériques aux touristes mal élevés, en passant par toutes les personnes (avec un passeport) entre les deux.

Ces derniers temps, les visiteurs incontrôlables sont devenus particulièrement problématiques, à tel point qu'au printemps 2023, le gouverneur de la province, Wayan Koster, a exigé qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire soit jointe aux passeports des touristes. Parmi ces règles : ne pas jurer, ne pas toucher les arbres sacrés et ne pas escalader les structures.

Les touristes internationaux qui se rendent à Bali à partir du 14 février 2024 devront également s'acquitter d'une nouvelle taxe de 150 000 roupies indonésiennes, soit l'équivalent d'environ 10 dollars. Les voyageurs qui l'ont déjà payée ne sont pas dispensés de la payer à nouveau s'ils reviennent à Bali après avoir visité d'autres destinations en Indonésie.

Les représentants du gouvernement ont également commencé à tirer la sonnette d'alarme sur les risques du surtourisme dans la destination phare de l'Indonésie. Citant les problèmes du tourisme de masse dans certaines villes européennes, le ministre indonésien du tourisme et des économies créatives, Sandiaga Uno, a souligné la nécessité de passer à des modèles de tourisme plus durables et d'attirer des visiteurs qui "restent plus longtemps et dépensent dans l'économie locale au sens large".

Comment éviter les foules : La saison des pluies s'étend généralement d'octobre à avril, ce qui signifie moins de touristes, à l'exception des mois de décembre et janvier, et surtout du Nouvel An, lorsque les fêtes de plage organisées dans les stations balnéaires de l'île attirent des milliers de fêtards. Juillet et août sont les mois les plus chargés en visiteurs internationaux et les mois de vacances scolaires en Indonésie, il est donc préférable d'éviter ces mois. Sur l'île, les voyageurs qui s'aventurent au-delà d'Ubud, le centre culturel de Bali, peuvent échapper à une partie de la foule.

Barcelone

Barcelone a été l'une des premières villes européennes à interdire la construction de nouveaux hôtels dans son centre-ville et à restreindre la location de chambres à court terme. Mais lors des élections locales et régionales de mai, le surtourisme est devenu un mot politique à la mode et, à l'instar d'autres points chauds, la ville a multiplié les mesures pour endiguer le problème.

En octobre, Barcelone a fermé son terminal portuaire nord au trafic de croisière à la suite d'un accord avec les autorités locales visant à éloigner les navires de la ville, une mesure qui affectera environ 340 accostages de croisière annuels, selon les données publiées par les autorités portuaires.

À partir du 1er avril 2024, les touristes (y compris les croisiéristes) devront payer une "surtaxe urbaine" plus élevée de 3,25 euros (environ 3,50 dollars), contre 2,75 euros (environ 3 dollars) en 2023.

Mais pour certains habitants de Barcelone, il faut aller plus loin. Tout au long de l'année, des banderoles, des slogans et des graffitis à l'emporte-pièce invitant les touristes à "rentrer chez eux" sur les façades des immeubles ont témoigné de la frustration collective face à l'afflux de visiteurs.

Comment éviter les foules : Comme beaucoup d'autres villes européennes, Barcelone est très animée en été, surtout en juillet et en août. Les saisons intermédiaires se situent généralement au printemps et à l'automne, à l'exception notable de la semaine de Pâques, où les foules et les prix sont un peu plus élevés.

Miami

Dans un communiqué de mai 2023, le Greater Miami Convention & Visitors Bureau, l'organisation officielle de marketing de destination du comté de Miami-Dade, a publié les chiffres du tourisme pour 2022. Parmi les chiffres records : 26,5 millions de visiteurs et des dépenses estimées à 20,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2021.

Toutefois, certains habitants de la région dénoncent l'impact d'une affluence effrénée et incontrôlée sur les résidents et les quartiers concernés.

Dans un article paru en 2021 dans le journal The Miami Herald, Richard Florida a mis en garde les responsables de la ville contre les effets négatifs de ce qu'il appelle le "blotto tourism : des personnes se rendent dans une région pour faire la fête et se saouler - alimentées par l'énergie refoulée de la pandémie et rendues possibles par des billets d'avion et des logements bon marché", en particulier dans des quartiers tels que Miami Beach, où Florida, un urbaniste, réside à temps partiel.

Évoquant les problèmes de surtourisme qui frappent des villes comme Amsterdam, Venise et Rome, Florida a exhorté les autorités de Miami à mettre en œuvre des initiatives similaires à celles de ces destinations, notamment en imposant des restrictions sur la consommation d'alcool et en limitant le bruit dans le quartier des spectacles de la ville.

"Les habitants sont de plus en plus préoccupés par l'augmentation de la criminalité et du désordre, estimant que la ville devient plus dangereuse et moins accueillante pour les familles", a écrit M. Florida. "Les gens peuvent voter avec leurs pieds, et c'est ce qu'ils font. Les familles, en particulier celles qui ont de jeunes enfants, déménageront, comme certaines le font déjà, ce qui fragilisera encore plus le tissu des quartiers".

Comment éviter les foules : Les voyageurs qui peuvent supporter la chaleur étouffante et l'humidité des étés du sud de la Floride seront confrontés à des foules moins nombreuses. La haute saison de Miami s'étend de novembre à avril, lorsque les températures ne sont pas aussi piquantes, et début décembre, les amateurs d'art affluent à l'occasion de l'Art Basel.

Paris

La Ville Lumière, éternelle favorite des voyageurs amateurs de mode et de culture, a attiré une nouvelle vague de visiteurs ces dernières années, en partie grâce à la popularité de la série Netflix "Emily in Paris" et au rôle de la ville en tant qu'hôte des Jeux olympiques d'été de 2024.

Quiconque a visité la capitale française ces derniers temps a probablement ressenti la pression. Les principales attractions, comme la Tour Eiffel, débordent de touristes, surtout au printemps et en été. En juin 2022, le musée du Louvre a annoncé qu'il limiterait le nombre de visiteurs quotidiens à 30 000.

Ces mesures font partie d'un plan plus large annoncé par la ministre française du tourisme, Olivia Grégoire, en juin 2023, pour lutter contre le surtourisme dans tout le pays. (Il est intéressant de noter que l'une des initiatives présentées consistait à collaborer avec les influenceurs de voyage - un groupe que beaucoup accusent de faire partie du problème - pour aider à faire connaître les problèmes causés par le tourisme de masse).

Comment éviter les foules : Paris risque d'être particulièrement bondée en 2024, à l'approche des Jeux olympiques d'été, qui débuteront le 26 juillet. Toutefois, en dehors des Jeux olympiques, les voyageurs peuvent profiter de la basse saison, qui s'étend généralement de novembre à mars (à l'exception de l'afflux de voyageurs autour de Noël).

En dehors de Paris, les francophiles disposent de nombreuses options pour s'imprégner de l'inimitable atmosphère française sans avoir à affronter les foules de touristes de la capitale. Lyon, par exemple, possède un charmant centre-ville situé au point de rencontre de la Saône et du Rhône, une scène artistique dynamique, un festival des lumières datant du milieu des années 1850 et le plus grand parc urbain de France.

Phuket

Le gouvernement thaïlandais n'a pas levé la réglementation Covid-19 avant octobre 2022, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les amateurs de plage reviennent en masse à Phuket, une province insulaire située au large de la côte du continent.

Selon une étude réalisée par MoneyTransfers.com, Phuket sera la destination la plus surpeuplée au monde en 2023, avec 118 touristes pour chaque résident local. La même étude a également révélé que Pattaya et Krabi, également en Thaïlande, suivaient en deuxième et troisième positions, avec respectivement 98,7 et 72,2 voyageurs par résident.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux visiteurs décrivent Phuket comme l'un des endroits les plus étonnants sur le plan géographique qu'ils aient jamais vus, mais ils font également remarquer qu'il est surpeuplé et pollué en raison du tourisme de masse.

Dans un effort pour s'orienter vers un tourisme plus responsable, l'autorité thaïlandaise du tourisme a annoncé des plans en cours pour cibler des groupes démographiques de visiteurs recherchés, notamment "les aficionados de la santé et du bien-être, les familles avec enfants, les personnes âgées actives, et les travailleurs à distance/télétravailleurs".

"Nous pensons que cela renforcera notre objectif de voir la Thaïlande atteindre une croissance touristique durable et de grande valeur", a déclaré Yuthasak Supasorn, gouverneur de l'Autorité du tourisme de Thaïlande, dans un communiqué.

Comment éviter les foules : Grâce à son climat tropical de mousson, la haute saison touristique de Phuket - généralement de novembre à avril - coïncide avec un temps moins pluvieux. Les voyageurs qui se rendent à Phuket pendant la saison de la mousson, qui s'étend généralement de mai à octobre, peuvent profiter d'une moindre affluence et de prix plus bas, mais doivent être prêts à affronter un temps pluvieux.

Venise

Deseaux vertes fluorescentes dans le Grand Canal, des touristes mal élevés, des ponts et des places débordant de monde : Alors que cette ancienne ville italienne est aux prises avec le contrôle des foules depuis un certain temps, le surtourisme semble faire plus que jamais la une des journaux en 2023.

Les projets concrets visant à résoudre ces problèmes ont été lents à se mettre en place. Il y a plusieurs années, les autorités ont annoncé un projet de taxe de séjour pour les touristes d'un jour, mais suite à plusieurs objections et revers, elles n'ontpublié le barème que récemment - et il n'entrera en vigueur qu'en avril 2024.

Le projet prévoit une taxe de 5 euros (environ 5,45 dollars) pour les touristes d'un jour âgés de 15 ans et plus. Cette taxe s'appliquera aux touristes qui ne passent pas la nuit sur place et ne sera perçue que pendant 29 jours en 2024, dont la plupart sont des week-ends pendant la haute saison, d'avril à juillet. La taxe s'appliquera entre 8h30 et 16h, période considérée comme la plus active de la journée à Venise, et les visiteurs de courte durée en dehors de ces heures seront exemptés.

Il reste à voir quel sera l'impact de la taxe de séjour. Pour l'instant, Venise et sa lagune ont échappé à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO, une omission qui en a surpris plus d'un lors d'une réunion de l'agence des Nations unies en septembre en Arabie saoudite. Toutefois, le Comité du patrimoine mondial a maintenu que Venise était toujours confrontée à des défis majeurs et a exhorté l'Italie à continuer à la protéger.

Comment éviter les foules : De novembre à mars, les températures sont fraîches mais gérables à Venise, mais il y a beaucoup moins de touristes (à l'exception notable du carnaval de Venise, qui aura lieu du 3 au 13 février 2024).évitez les frais des excursionnistes - et ayez plus de la ville pour vous le soir et tôt le matin - en passant la nuit à Venise.

Les touristes qui souhaitent contribuer à la préservation de Venise peuvent également envisager d'autres destinations européennes moins fréquentées qui possèdent leurs propres voies navigables. Surnommée la "Venise de la France", Annecy, ville lacustre des Alpes françaises, semble sortie d'un conte de fées, avec ses maisons joyeuses perchées le long de son réseau de canaux. À une heure de Berlin, le Spreewald est souvent appelé la "Venise de l'Allemagne" en raison de ses canaux sinueux traversant des forêts verdoyantes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com