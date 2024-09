Célébrer un quart de siècle du 'Défi millionnaire' : Qui veut gagner un million de dollars? - Voici les individus riches du "WWM".

Günther Jauch (68) a lancé "Qui veut gagner des millions ?" le 3 septembre 1999 (RTL, également sur RTL+). Ce jeu télévisé est devenu un immense succès et captive toujours les téléspectateurs après 25 ans. Actuellement, les participants de l'édition spéciale "Semaine des 3 millions d'euros" ont une autre chance de remporter le gros lot. Au fil des ans, qui a réussi à répondre à toutes les questions parfaitement et est reparti avec un million d'euros ?

Le dernier champion, Ronald Tenholte

Ronald Tenholte, propriétaire d'un bar à jus résidant à Cologne, est le dernier champion millionnaire. Il a remporté le million le 24 mars 2020 en répondant correctement à la question sur le nombre de planches composant une "pallet européenne EPAL 1 classique et normalisée". Tenholte rejoint ainsi la liste des 10 millionnaires réguliers, hors éditions spéciales. Sa recette pour réussir ? "D'abord, une bonne préparation. Ensuite, parfois il faut prendre des risques. C'est mon cas aussi", a-t-il déclaré lors d'une interview post-victoire sur RTL. Enfin, la chance a également joué un rôle. "Certaines questions m'ont vraiment bien réussi, comme la question finale sur les Europalettes. Je les rencontre tous les jours dans mon magasin", a-t-il ajouté, montrant également sa résilience : il avait atteint la phase de sélection en 2016 et 2018 mais n'était pas parvenu à atteindre le siège. En 2019, un autre millionnaire est apparu...

Jan Stroh et Leon Windscheid

Jan Stroh, juriste aguerri de Hambourg, a remporté le jackpot lors de l'émission spéciale anniversaire pour les 20 ans du programme. Il savait que le conte de fées des frères Grimm "Hans en chance" ne commence pas par "Il était une fois...". Mi-mai 2020, il est revenu en tant que Joker, mais n'a pas apporté la chance à la candidate Melanie Schulz et a fait le mauvais choix. Le prédécesseur de Stroh était Leon Windscheid (35), qui est devenu son propre patron dans la gestion d'événements en 2007 et a obtenu un doctorat en psychologie. Il savait que le célèbre Rubik's Cube, inventé par Erno Rubik, est composé de 26 pièces. Depuis, Stroh a écrit "Le secret de la psyché - Comment gagner un million avec Günther Jauch et d'autres moyens de garder ses nerfs" et a participé à des podcasts et à des spectacles sur scène.

Nadja Sidikjar et Thorsten Fischer

En 2015, Nadja Sidikjar a remporté plus d'un million, soit 1 538 450 euros. Lors de l'émission spéciale du jackpot, tous les gains des joueurs sont ajoutés à un jackpot, et seul le candidat ayant le plus de réponses correctes à la fin remporte le tout, laissant les autres bredouilles. Sidikjar a réagi plus rapidement que ses concurrents et a réussi. En 2014, Fischer, un restaurateur indépendant de Hameln, a remporté le million lors de l'émission spéciale anniversaire célébrant les 15 ans de WWM. Il savait que la distance entre la capitale Berlin et le centre de la Terre est équivalente à la distance entre Berlin et New York.

Sebastian Langrock et Ralf Schnoor

En mars 2013, Sebastian Langrock est devenu le premier millionnaire avec la variante à risque, en répondant correctement. Joueur de poker professionnel de Munich, Langrock participe à des tournois en direct depuis 2012. "M. Langrock est la première personne à gagner plus d'un million avec nous en presque deux ans et demi", a déclaré Jauch au téléphone-joker de Langrock, qu'il a appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Une situation similaire s'est produite en 2010 avec le propriétaire de café Ralf Schnoor. Malgré la connaissance de la réponse à la question millionnaire, "Quel était le premier timbre-poste allemand émis en Bavière en 1849 ? R : Noir un", Schnoor a appelé son téléphone-joker.

Timur Hahn et Stefan Lang

À l'époque, Stefan Lang, un installateur d'ascenseurs, est devenu millionnaire en 2006. Il a répondu que l'oxygène est l'élément ayant la plus grande fraction massique dans le corps humain. Avec ses gains, Lang est parti en voyage en famille en Inde, a remboursé un appartement, a acheté une Coccinelle Volkswagen pour sa femme et a réalisé son rêve professionnel de construire des camping-cars. Timur Hahn, étudiant en anglais, a remporté le titre en 2007. Hahn, originaire de Bendorf près de Coblence, a utilisé ses gains pour financer ses études et couvrir les frais de mariage de ses parents.

Les millionnaires célèbres

Les célébrités ont également célébré leur victoire en remportant le million lors de l'édition spéciale célébrités, qu'elles ont souvent offertes à des œuvres caritatives. En mai 2008, l'humoriste Oliver Pocher (46) a correctement répondu à la question finale "Le modèle Nagel-Schreckenberg décrit comment..." par "les embouteillages". La même année, Thomas Gottschalk (74) a également célébré sa victoire. Il a répondu à la question millionnaire "Quel était le dernier amour de Franz Kafka, qu'il a rencontré en 1923, un an avant sa mort ?" par "Dora Diamant". Barbara Schöneberger (50) est devenue la première et unique femme millionnaire célèbre. En 2011, elle a deviné la question finale "Quel est le nom du garçon que Wilhelm Tell tire la célèbre pomme de la tête de ?" comme étant "Walter".

Maria Wienstroer et Gerhard Krammer

En octobre 2002, le premier millionnaire euro était annoncé : Gerhard Krammer. Passionné de philosophie et de musique, il a réussi la dernière question en identifiant correctement que "C : Max Frisch" était l'écrivain célèbre qui avait construit une piscine publique à Zurich en tant qu'architecte agréé. Maria Wienstroer, assistante médicale en 2004, savait que Linus Pauling avait remporté le prix Nobel de chimie en 1954 et à nouveau dans la catégorie paix en 1962. Avec ses gains, elle a réalisé son rêve de lancer sa propre pratique médicale.

Marlene Grabherr et Eckhard Freise

Le grand prix a été décerné en marks allemands à deux occasions différentes : en mai 2001, Marlene Grabherr, une travailleuse de bureau originaire de Gottmadingen, a reconnu que Robin et Barry Gibb, les jumeaux du groupe pop The Bee Gees, partageaient la même date d'anniversaire. Eckhard Freise (79 ans) a empoché le million pour la première fois le 2 décembre 2000. Le spécialiste de l'histoire a reconnu qu'Edmund Hillary avait atteint le sommet de l'Everest aux côtés de Tenzing Norgay en 1953. Après sa victoire, il a participé à divers quiz et est maintenant membre du prestigieux panel dans l'émission ARD "Quizduell - Der Olymp", concourant contre des célébrités bien connues.

