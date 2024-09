Voici les détails de l'accord financier entre le gouvernement.

Johnson a exprimé aux décideurs politiques dans une correspondance qu'il s'oppose à une fermeture ayant lieu plusieurs semaines avant l'élection.

Le plan de financement, souvent appelé résolution temporaire limitée, est soutenu par les deux partis.

Les principaux démocrates du Congrès, le chef de la minorité Hakeem Jeffries à la Chambre et le chef de la majorité Chuck Schumer au Sénat, ont salué les discussions bipartites ayant abouti à un accord de financement "dépourvu de coupes budgétaires et de dispositions toxiques" et ont laissé entendre un vote rapide du projet de loi temporaire avant l'échéance.

Voici ce que prévoit le projet de loi :

Maintenir le financement du gouvernement jusqu'au 20 décembre

Le projet de loi assurera la poursuite des opérations gouvernementales pendant environ trois mois de plus, jusqu'au 20 décembre.

En évitant une fermeture possible du gouvernement avant l'élection de novembre, la prolongation prépare un affrontement sur le financement des dépenses juste avant les fêtes de Noël.

Allouer plus de fonds au Service secret

Le projet de loi comprend 231 millions de dollars supplémentaires pour le Service secret américain afin de renforcer sa protection des candidats à l'élection présidentielle de 2024.

L'augmentation des fonds découle d'une deuxième tentative d'assassinat présumée contre l'ancien président Donald Trump le 15 septembre, à son club de golf en Floride. La première tentative présumée d'assassinat contre Trump a eu lieu en juillet lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie.

Ces événements ont mis en lumière le Service secret. La directrice de l'agence, Kimberly Cheatle, a démissionné le lendemain de sa déposition devant les législateurs au sujet de la tentative d'assassinat de juillet.

Les fonds supplémentaires pour le Service secret ne seront pas disponibles tant que le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, qui dirige l'agence, n'aura pas envoyé le rapport nécessaire au comité de la Chambre chargé d'enquêter sur la première tentative d'assassinat.

Les fonds supplémentaires pour le Service secret resteront disponibles jusqu'au 30 septembre 2025.

Exclure une amendment sur le vote des non-citoyens

Johnson a initialement proposé un plan de financement républicain de six mois incluant une mesure controversée visant à interdire le vote des non-citoyens, une mesure encouragée par Trump malgré l'illégalité de celle-ci dans les élections fédérales.

L'ancien président avait menacé d'initier une fermeture du gouvernement si les législateurs ne mettaient pas en place la mesure de vote, appelée loi SAVE.

Le projet de loi de financement a été rejeté par la Chambre le mercredi, et la mesure de vote n'a pas été incluse dans le projet de loi publié dimanche.

CNN's Lauren Fox et Haley Talbot ont contribué à ce reportage.

Le soutien bipartite au plan de financement évite les débats politiquement charged

