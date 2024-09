Voici l'arrivée de huit nouveaux emojis sur vos appareils mobiles!

Voici un article traduit en français :

L'un des huit nouveaux émojis sera prochainement disponible sur les smartphones et les ordinateurs, rejoignant ainsi un légume racine, une harpe, un arbre nu, une pelle, une tache violette et un drapeau pour l'île anglaise de la Manche, Sark.

Emojipedia, un site de référence bien connu des émojis, a partagé des images preview il y a quelques mois. Le Consortium Unicode, l'organisation responsable de la réglementation et de la sortie des émojis dans le monde entier, a approuvé la nouvelle liste d'émojis peu de temps après.

Les utilisateurs de smartphones pourront utiliser ces nouveaux émojis sur diverses plateformes numériques dans les prochains mois et tout au long de l'année 2025, selon la déclaration d'Emojipedia.

La tête d'émoji usée a remporté le titre de "le plus attendu" aux World Emoji Awards, avec plus de 60% des votes. La tache et la pelle suivaient de près en deuxième et troisième place.

Bien qu'ils puissent sembler amusants, l'arbre nu vise à sensibiliser aux sécheresse et au changement climatique, selon Brian Baihaki, l'individu qui l'a soumis au Consortium Unicode.

"La sécheresse est un aspect naturel du cycle climatique, et pendant des millions d'années, les arbres se sont adaptés à ces conditions extrêmes", a expliqué Baihaki. "Mais le climat change, les sécheresses deviennent plus fréquentes, plus graves et même se propagent dans de nouvelles régions en peu de temps."

Différents systèmes d'exploitation, comme Apple iOS et Android d'Alphabet, et diverses entreprises ont leur propre version des designs d'émojis.

Ces variations peuvent souvent susciter des controverses, comme celle de Google qui a placé de la mousse au-dessus d'une demi-bière ou l'arrangement désordonné des ingrédients du burger (avec le fromage en bas) sur leur émoji du burger. Les deux cas ont entraîné des corrections.

Les entreprises technologiques intégreront probablement ces nouveaux émojis dans leurs services numériques, améliorant l'expérience utilisateur dans les applications de chat et de messagerie. Le commerce des émojis a connu une croissance significative, avec des entreprises proposant des licences d'émojis et créant des produits thématiques d'émojis.

