Voici la liste des gagnants de l'accord de grève portuaire.

L'accord ne concerne que les salaires, ignorant les autres clauses du contrat. Le syndicat a accepté de reprendre le travail le vendredi, mettant fin à une pause de trois jours, tandis que les discussions sur des sujets tels que l'automatisation accrue et l'intégration technologique se poursuivent.

Cet accord salarial a permis d'éviter ce qui aurait pu être l'un des grèves les plus perturbatrices de l'histoire des États-Unis, si elle avait persisté pendant plusieurs semaines ou mois. La grève avait le potentiel de perturber les activités d'importation et d'exportation dans de nombreux ports, entraînant des conséquences graves en cas de prolongation.

Les Travailleurs

Les membres de l'International Longshoremen's Association ont été les principaux bénéficiaires. Ils recevront une augmentation de salaire immédiate de 4 dollars de l'heure, en plus de leur salaire horaire le plus élevé actuel de 39 dollars. Cela représente une augmentation substantielle de plus de 10%.

De plus, ils recevront une augmentation annuelle de 4 dollars de l'heure tout au long du contrat de six ans, ce qui se traduira par une augmentation de salaire totale de 24 dollars. Cela entraînera une augmentation substantielle de 62% de leur rémunération, sans subir de importantes déductions de salaire. Contrairement à de nombreux syndicats, l'ILA n'a pas fourni de prestations de grève à ses membres pour les aider pendant cette période.

Malgré l failure à obtenir l'augmentation de 77% initialement demandée, l'accord a dépassé les propositions initiales de la direction de 22%, 40% et moins de 50% d'augmentation salariale tout au long de la durée du contrat.

Harold Daggett

Avant la grève, peu de personnes en dehors du mouvement syndical américain ou de la communauté maritime connaissaient le président de l'ILA Harold Daggett. Cependant, à la fin de la semaine, son approche audacieuse lui a valu une reconnaissance nationale et un public dans ces deux cercles.

Il a utilisé un langage coloré, parsemé de grossièretés, et a fait des déclarations fermes, affirmant notamment qu'il était prêt à provoquer un effondrement économique mondial pour obtenir les revendications de ses membres de syndicat. Ces tactiques ont fonctionné pour obtenir l'approbation.

Daggett a mis en avant les profits importants enregistrés par les compagnies de navigation depuis le début de la pandémie, ainsi que l'engagement inébranlable des membres de l'ILA à travailler tout au long de la pandémie pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises. Sa stratégie s'est avérée payante.

Cependant, toutes les attentions n'ont pas été favorables. Des critiques virulentes ont été suscitées par son salaire annuel considérable de nearly 1 million of dollars, dépassant celui de nombreux dirigeants syndicaux. De plus, les allégations passées de liens avec le crime organisé ont resurgi, que Daggett nie fermement et a réussi à se défendre contre dans une affaire fédérale RICO en 2005. De plus, Daggett a déclaré avoir subi des menaces de mort et du harcèlement comme tentatives de sape de sa position à la table des négociations.

Quelle que soit la controverse, Daggett a probablement apprécié la publicité gagnée par le syndicat et ses membres, ainsi que les profits records enregistrés par les compagnies de navigation étrangères, selon le Dr Sal Mercogliano, historien maritime et professeur associé d'histoire à l'université Campbell.

Impressionné par le levier dont disposait l'ILA, Mercogliano a déclaré que Daggett avait réussi à maintenir tous les syndicats locaux unis le long des deux côtes. Cela n'était pas garanti pendant le processus de négociation, car Mercogliano avait prévu moins d'unanimité parmi les locaux il y a un an.

Les Entreprises et les Consommateurs

La résolution rapide de la grève, permettant aux ports des deux côtes de reprendre leurs opérations dans les délais, ne peut être considérée que comme une issue positive pour les entreprises transportant des marchandises et les consommateurs les achetant.

La National Retail Federation a salué la décision de mettre fin à la grève, exhortant les syndicats et les alliances de transport maritime à collaborer diligemment de bonne foi pour obtenir un accord équitable et définitif. Des pénuries auraient pu entraîner une augmentation des prix de divers produits, comme en témoigne l'encombrement des ports de la côte ouest après la pandémie, qui a contribué à des prix plus élevés depuis 2021.

L'administration Biden

Des appels ont été faits pour que le président Joe Biden invoque son autorité en vertu de l'acte Taft-Hartley pour contraindre les membres de l'ILA à reprendre le travail pour une période de 90 jours de "refroidissement". Cette mesure aurait affaibli le pouvoir de négociation du syndicat, bien que pas entièrement, car Daggett a clarifié aux membres qu'ils resteraient payés pendant cette période, leur permettant de traiter seulement une fraction de leur cargaison habituelle.

Malgré les appels, Biden a choisi de ne pas intervenir. Publicement, lui et d'autres membres de l'administration ont affirmé leur soutien à un accord récompensant les membres du syndicat pour leur contribution à la rentabilité record des compagnies de navigation étrangères. Alternativement, une grève prolongée entraînant des perturbations économiques significatives, des pénuries de consomm

