Voici des informations cruciales à considérer avant d'acheter une nouvelle propriété.

Pour les personnes envisageant d'acheter une maison et qui pourraient être hésitantes, la récente baisse des taux de prêt hypothécaire pourrait poser un dilemme complexe.

Les taux d'intérêt plus bas pourraient offrir aux acheteurs de maisons une puissance d'achat accrue. Cependant, ils pourraient également stimuler la concurrence parmi les chercheurs de maisons, faisant augmenter encore plus les prix déjà élevés des maisons.

Selon Greg McBride, analyst financier en chef de Bankrate, "C'est l'un de ces cas où il faut faire attention à ce que l'on souhaite." Une baisse supplémentaire des taux de prêt hypothécaire pourrait déclencher une augmentation de la demande, rendant l'achat d'une maison plus difficile.

Concurrence accrue sur le marché immobilier

L'achat d'une maison est généralement le plus important achat unique d'une personne, et récemment, le coût de cet investissement a explosé.

Les problèmes d'accessibilité qui ont sévi sur le marché immobilier américain depuis des années se sont aggravés suite à l'augmentation agressive des taux d'intérêt par la Federal Reserve dans le cadre de sa lutte contre l'inflation il y a deux ans, avec les prix des maisons atteignant des records.

Cependant, selon Freddie Mac, le taux moyen du prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a chuté à 6,46 % la semaine dernière, son plus bas niveau en plus d'un an et en baisse significative par rapport à son pic de 7,79 % de l'année dernière. Il y a un consensus croissant selon lequel la Fed baissera les taux d'intérêt prochain mois, bien qu'elle n'établisse pas directement les taux hypothécaires, ses actions influencent les coûts d'emprunt dans l'ensemble de l'économie.

Plus d'acheteurs de maisons ont commencé à agir en conséquence : les ventes de maisons existantes ont augmenté de 1,3 % en juillet, mettant fin à quatre mois consécutifs de baisse des ventes, selon l'Association nationale des agents immobiliers.

Les experts s'attendent à une augmentation de la demande de maisons.

"We've observed substantial upticks in demand whenever interest rates decrease," said Vishal Garg, CEO of Better.com, an online mortgage lending company, speaking to CNN. Along with the increased demand comes fierce competition, particularly as the USA grapples with a housing inventory scarcity compared to demand.

Il y a un autre élément qui pourrait stimuler la demande à partir de ce mois-ci : les récentes modifications mises en œuvre par l'Association nationale des agents immobiliers.

Les changements, qui ont pris effet le 17 août, visent à transformer la façon dont les 1,5 million d'experts immobiliers de l'ANR sont rémunérés lorsqu'ils aident à l'achat et à la vente de maisons.

"There's an expectation that perhaps there could be lower transaction fees at some point in the future," said Charles Dougherty, a senior economist at Wells Fargo. "That might have encouraged some buyers and sellers to postpone their actions until these changes were implemented."

Cependant, Dougherty a souligné qu'il est trop tôt pour déterminer exactement comment les nouvelles règles de l'ANRGoing to impact the housing market.

La pénurie de logements a été un autre problème important contribuant aux défis du marché immobilier : moins de propriétaires avec des taux hypothécaires ultra-faibles bloqués pendant la pandémie étaient disposés à mettre leur maison en vente dans un environnement à taux d'intérêt plus élevés. Les taux plus bas pourraient enfin éroder l'effet de "bloquage" hypothécaire.

Un sondage de juillet de Bankrate auprès de 1 133 propriétaires actuels a révélé que 35 % seraient à l'aise de vendre leur maison cette année si les taux hypothécaires tombaient en dessous de 6 %. De plus, plus de la moitié de ces propriétaires ont déclaré qu'ils seraient à l'aise pour acheter une maison cette année si les taux tombaient en dessous de 6 %.

"It's tough to pinpoint the turning point," said McBride. "I do anticipate that we will see more homes hitting the market as mortgage rates decrease."

Les acheteurs de maisons doivent-ils attendre les baisses de taux ?

Bien chronométrer le marché immobilier est difficile - et les acheteurs potentiels attendant que la Fed baisse encore plus les taux avant de se lancer sur le marché pourraient être déçus.

Wells Fargo estime que le taux moyen du prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans sera de 6,5 % d'ici la fin de 2024 et de 5,9 % d'ici la fin de 2025.

"We're looking for the 30-year mortgage rate to fall slightly over the coming 18 months or so, but not by a significant amount," Dougherty said. "That will denote a modest improvement in affordability, but mortgage rates are not likely to fall to the 3% rates that were averaged just last year."

McBride a conseillé aux primo-accédants à la propriété de s'assurer qu'ils sont financièrement prêts avant de se lancer dans la propriété plutôt que de baser leur décision sur de petits changements du taux moyen hypothécaire.

"La propriété, c'est comme un mariage," a-t-il déclaré. "Il faut y être pour le long terme, et il faut être prêt pour tous les engagements que cela implique." "Quels que soient les taux hypothécaires, si vous vous engagez dans plus que vous ne pouvez gérer financièrement, cela peut avoir des conséquences assez graves si les choses tournent mal."

Les taux hypothécaires plus bas pourraient aider à stimuler un secteur d'activité, comme les services immobiliers, car une demande accrue pour les maisons pourrait entraîner plus de ventes et de commissions. Cependant, la concurrence accrue pour les maisons pourrait poser des défis aux primo-accédants à la propriété qui cherchent à s'offrir leur maison de rêve.

Malgré la récente baisse des taux hypothécaires, les problèmes d'accessibilité sur le marché immobilier américain persistent, rendant difficile pour de nombreuses personnes d'entrer sur le marché de l'immobilier. Les entreprises du secteur de la construction et de l'immobilier pourraient encore faire face à des défis, car l'offre de maisons ne répond pas à la demande, entraînant une concurrence parmi les acheteurs.

