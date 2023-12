Voici comment suivre le Père Noël dans le monde entier, grâce au NORAD

Alors que vous attendez d'entendre le tintement des clochettes dans l'air, signe que le Père Noël est proche, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a mis en place un système de suivi pour montrer la progression du joyeux luron dans le monde entier.

Le NORAD, qui est chargé de protéger le ciel des États-Unis et du Canada, active son système de suivi du Père Noël à 6 heures du matin, heure de l'Est, la veille de Noël. Les gens peuvent suivre le voyage du Père Noël dans le monde entier sur le site web du NORAD ou appeler le centre de commandement au 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723).

"L'année dernière, le NORAD a répondu à plus de 73 000 appels au cours de la seule journée du 24 décembre", a déclaré cette semaine le secrétaire de presse du Pentagone, le général de division Patrick Ryder.

Le service de suivi est également accessible via l'application NORAD Tracks Santa, les médias sociaux, Amazon Alexa, OnStar, SiriusXM et le moteur de recherche Bing, selon un communiqué de presse du NORAD.

C'est la 68e année que le NORAD suit le voyage du Père Noël à travers le monde. Selon le site web du NORAD, tout a commencé par accident en 1955, lorsqu'une annonce dans un journal local a informé les enfants qu'ils pouvaient appeler le Père Noël directement, mais que le numéro de téléphone était mal imprimé.

"Au lieu d'appeler le Père Noël, l'enfant a appelé le centre d'opérations du Continental Air Defense Command (CONAD) à Colorado Springs (Colo.)", peut-on lire sur le site web.

"Le colonel de l'armée de l'air Harry Shoup, le commandant de service ce soir-là qui a répondu à l'appel de l'enfant, s'est rapidement rendu compte de l'erreur et a assuré à l'enfant qu'il s'agissait du Père Noël. Après d'autres appels, Shoup a désigné un officier de service pour continuer à répondre aux appels et une tradition est née, qui s'est poursuivie lorsque le NORAD a été créé en 1958".

C'est ainsi que la tradition a été lancée, selon le NORAD, et qu'elle se poursuit depuis des décennies. Des millions de familles et d'enfants du monde entier ont utilisé le service de localisation pour suivre les allées et venues du Père Noël, selon le NORAD.

"Au fil des ans, de nombreux avions de chasse ont intercepté le Père Noël", a déclaré le lieutenant-général Blaise Frawley, du NORAD, à l'émission Lester Holt de la chaîne NBC. "Nous lui donnons généralement un coup d'aile au moment de décoller.

- Tricia Escobedo et Zoe Sottile de CNN ont contribué à ce reportage.

