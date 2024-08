Voici ce qui pourrait être un signe de déclin cognitif futur

Les personnes ayant développé un déficit cognitif léger avaient des niveaux inférieurs de but dans la vie et de croissance personnelle dès trois et six ans avant leur diagnostic, par rapport aux participants qui sont restés cognitivement intacts, selon une étude publiée mardi dans la revue Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. Le déficit cognitif léger, dans lequel une personne traverse une étape précoce de perte de mémoire ou d'autres capacités cognitives mais conserve encore la capacité de réaliser la plupart des activités de la vie quotidienne de manière autonome, est souvent un précurseur de la démence.

L'étude “constitue un solide test des changements de bien-être psychologique qui peuvent se produire pendant les stades les plus précoces du développement de l'altération cognitive”, a déclaré le Dr Angelina Sutin, professeur de sciences du comportement et de médecine sociale à la faculté de médecine de l'université d'État de Floride, par courriel. Sutin n'a pas participé à l'étude.

Plus de 55 millions de personnes dans le monde souffrent de démence, qui est une principale cause de mortalité et devrait toucher presque trois fois plus de personnes d'ici 2050. Il n'existe pas de remède pour la maladie, mais les auteurs pensent que la longue période entre le début de la maladie et l'apparition des symptômes “pourrait fournir une fenêtre critique pour mettre en place (des interventions) pour en prévenir ou en retarder le début”, ont-ils écrit.

Le bien-être psychologique plus faible a été précédemment associé à un risque plus élevé de démence, mais ni comment le bien-être évolue au fil du temps ni quels aspects du bien-être sont les plus influents n'étaient clairs jusqu'à présent, selon les auteurs. Et connaître ces réponses pourrait être utile pour gérer le risque ou les symptômes après le diagnostic.

L'équipe de recherche a utilisé des données de 910 personnes âgées cognitivement intactes du projet Rush Memory and Aging Project, ou MAP, une étude en cours qui a commencé en 1997. Pendant jusqu'à 14 ans à partir de 2008, les participants - la plupart étant des femmes et des Blancs - ont subi des évaluations annuelles concernant la santé neurologique, cognitive, médicale et psychologique. Le bien-être psychologique était basé sur six composantes : l'acceptation de soi, l'autonomie, le but dans la vie, la croissance personnelle, les relations positives avec les autres et la capacité à gérer son environnement immédiat.

Par rapport aux participants qui sont restés cognitivement intacts, le bien-être psychologique a décliné plus rapidement chez les personnes âgées qui ont finalement développé un déficit cognitif, et leur bien-être était plus faible deux ans avant le diagnostic - indiquant que le bien-être plus faible, en particulier le but et la croissance personnelle, pourrait être un prédicteur de l'altération cognitive future, ont déclaré les auteurs.

Les relations positives avec les autres ont décliné rapidement après le diagnostic, tandis que le taux de déclin des autres composantes du bien-être est resté le même avant et après le diagnostic.

Bien que “pas surprenant”, l'étude “met en évidence l'importance du bien-être potentiellement à la fois comme moyen de tenir la démence à distance mais aussi, lorsqu'il se détériore, comme un éventuel signe avant-coureur de la démence”, a déclaré le Dr Glen R. Finney, directeur du programme de mémoire et de cognition de Geisinger en Pennsylvanie, par courriel. Finney n'a pas participé à l'étude.

Bien-être et déclin cognitif

D'autres recherches sont nécessaires en raison du manque de diversité dans cette étude, qui comprend également le fait que les participants étaient des bénévoles de communautés ayant un niveau d'éducation plus élevé, ont déclaré les auteurs de l'étude.

Mais “compte tenu que les résultats sont globalement similaires aux quelques autres études qui ont utilisé des échantillons plus divers, je ne suis pas très préoccupé par ces limitations”, a déclaré Sutin.

Il est possible que le mauvais bien-être puisse entraîner un déficit cognitif et vice versa. D'une part, un meilleur bien-être peut réduire le risque de déficit cognitif et de démence en atténuant les effets des processus de la maladie d'Alzheimer sur la cognition, ont déclaré les auteurs. Le bien-être positif a été associé à des niveaux plus faibles de cytokines inflammatoires et à un risque cardio-vasculaire plus faible, ce qui peut réduire le risque d'altérations cognitives.

Mais d'autre part, il peut y avoir “un cercle vicieux où la maladie neurodégénérative dans le cerveau comme la maladie d'Alzheimer, dont certaines commencent des années ou même des décennies avant les symptômes cognitifs et les signes, pourraient diminuer la fonction des réseaux cérébraux qui vous aident à maintenir votre bien-être et votre initiative, causant l'apathie ou le manque d'élan pour faire ou atteindre”, a déclaré Finney. “Cette étude suggère que cela pourrait se produire même avant que certains changements cognitifs ne soient repérés, même lorsqu'ils sont surveillés activement pour les changements cognitifs”.

Les participantes dont la vie sociale a décliné après avoir été diagnostiquées avec un déficit cognitif léger, et les auteurs de l'étude ont déclaré que cela pourrait être dû au fait que cette condition peut rendre plus difficile de rester socialement engagé.

Par rapport aux participants qui sont restés cognitivement intacts, ceux qui ont développé un déficit cognitif étaient plus susceptibles d'être plus âgés et d'avoir un indice de masse corporelle (IMC) plus faible et un bien-être psychologique plus faible. Ceux diagnostiqués avec la démence étaient plus susceptibles d'être plus âgés et d'avoir l'allèle APOE ε4, un gène qui rend les gens plus à risque de la maladie d'Alzheimer.

Enrichir votre vie, protéger votre cerveau

Le maintien du bien-être, la recherche de but et la poursuite de la croissance personnelle sont toujours importants et améliorent la vie en général, mais à un âge avancé, ces entreprises sont parfois plus critiques que jamais, a déclaré Finney.

“Cherchez la socialisation pour garder votre cerveau en bonne santé et pour soutenir votre bien-être (et) trouvez des choses qui ont un sens pour vous à participer, mais aussi cherchez de nouveaux moyens d'apprendre et de grandir en tant que personne”, a-t-il ajouté.

Ces activités peuvent être des choses simples de la vie de tous les jours - elles n'ont pas besoin d'être nouvelles ou compliquées pour être utiles ou significatives. Elles peuvent inclure des jeux de stratégie, des matériaux de lecture de haut niveau ou apprendre à aborder une tâche habituelle de manière plus efficace, selon l'Association Alzheimer, qui dispose de ressources sur les moyens de préserver la santé du cerveau. L'éducation formelle est une autre façon de rester cognitivement et socialement compétent, et certaines écoles offrent des bourses pour les étudiants plus âgés.

Vous pouvez également faire de nouveaux amis (ou rester en contact avec les anciens) en participant à des clubs, en bénévolat ou en rejoignant un groupe de fitness dans votre communauté.

Si vous avez du mal à rester socialement ou mentalement actif, parlez-en à votre médecin pour savoir si cela pourrait être un signe de maladie neurodégénérative, recommande Finney.

« Agir sur les facteurs de risque de manière proactive aide à réduire le risque de démence, à préserver les fonctions en cas de démence et peut au moins en partie aider à inverser certains symptômes légers dès le début, avant que la démence ne s’installe », a-t-il déclaré.

Les auteurs suggèrent que la longue période entre le début de la maladie et l’apparition des symptômes dans la démence légère pourrait être une fenêtre de temps critique pour mettre en place des interventions pour prévenir ou retarder l’apparition de la démence, en raison de l’association entre un bien-être psychologique plus faible et un risque plus élevé de démence. S’adonner à des activités qui cherchent un but, une croissance personnelle et une socialisation peut être bénéfique pour préserver la santé et le bien-être du cerveau, selon l’Association Alzheimer.

