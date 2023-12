Voici ce que vous pouvez faire de votre sapin de Noël maintenant que les fêtes sont terminées

Mais maintenant que les vacances sont passées, les cadeaux ont disparu, les aiguilles ont commencé à tomber sur le sol et le coffre est devenu un véritable griffoir à chats.

Alors, qu'en faire ?

Voici quelques conseils pour recycler, réutiliser ou éliminer votre bel arbre.

Recycler votre arbre en le transformant en paillis ou en compost

Heureusement, votre arbre est biodégradable, il peut donc facilement être rendu à la nature. Si vous avez un tas de compost, n'hésitez pas à l'y jeter.

De nombreux endroits acceptent également les arbres non décorés et les passent dans une déchiqueteuse pour les transformer en paillis ou en compost.

Et pour l'amour du ciel, n'envoyez pas votre arbre dans le broyeur avec la guirlande lumineuse encore allumée.

Imaginez de jolies idées d'aménagement paysager

Si vous avez l'âme d'un bricoleur, il existe de nombreuses façons créatives d'utiliser un vieil arbre dans votre aménagement paysager.

Coupez le tronc en tranches et utilisez-les pour border vos plates-bandes ou vos allées. Vous pouvez également créer des présentations dynamiques dans le jardin en coupant des morceaux de tronc de différentes épaisseurs et en les utilisant comme supports de pots.

Ceux qui ont la main verte peuvent également utiliser les branches de leur arbre pour garnir les plates-bandes de plantes vivaces. Les branches à feuilles persistantes retiendront les chutes de neige et isoleront la parcelle de terre du froid hivernal.

Pour les plantes qui ont besoin d'un peu plus de soutien, les branches peuvent également servir de tuteurs naturels.

Utilisez-les comme combustible pour le feu en plein air

Les branches séchées et les morceaux de troncs feront un fabuleux bois de chauffage pour un foyer extérieur ou un feu de joie, mais veillez à ce que le feu reste à l'extérieur.

Lorsque les arbres de Noël brûlent, ils libèrent de la créosote - une substance hautement inflammable et toxique composée principalement de goudron - dans la fumée du feu. La créosote peut s'accumuler à l'intérieur de votre cheminée, augmentant ainsi le risque de feu de cheminée.

Profitez-en comme d'un arbre

Qui aurait cru qu'il était possible d'utiliser son sapin comme un arbre ? Si vous avez acheté un arbre de Noël en pot ou un arbre dont les racines sont enveloppées dans une toile de jute, vous aviez probablement déjà cette solution à l'esprit.

En achetant un arbre dont les racines sont intactes, vous pourrez le planter après les fêtes, ce qui vous permettra d'ajouter un magnifique feuillage persistant à votre jardin et d'en profiter toute l'année.

Rafraîchissez votre maison

L'odeur des aiguilles de conifères peut durer longtemps après la disparition de l'arbre.

Il suffit de retirer les aiguilles de l'arbre avant de vous en débarrasser et de les mettre dans des sachets ou des bols d'eau pour continuer à profiter de l'odeur de fête pendant un peu plus longtemps.

Débarrassez-vous de votre arbre et aidez votre communauté

De nombreuses communautés ont trouvé des moyens créatifs d'utiliser les vieux arbres de Noël.

Dans le centre-nord du New Jersey, la Somerset County Park Commission propose un programme annuel gratuit de recyclage des arbres de Noël. Les arbres sont transformés en copeaux de bois et en paillis qui sont utilisés dans le système de parcs pour protéger et soutenir la vie végétale. La ville de New York dispose d'un programme similaire.

La ville de San Diego propose également un programme gratuit dans 16 lieux où les habitants peuvent déposer leurs arbres, qui sont ensuite transformés en compost, en paillis et en copeaux de bois qui peuvent être achetés tout au long de l'année.

Vérifiez auprès de votre quartier, du comté, de la ville ou des groupes locaux s'ils ont besoin des arbres cette saison.

Cet article a été initialement publié en décembre 2019 et a été mis à jour.

