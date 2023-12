Voici BellaTeq, la première équipe de Teqball entièrement féminine qui espère marquer une "nouvelle ère" pour ce sport.

Son succès est tel qu'il vise désormais à devenir un sport olympique d'ici 2028.

BellaTeq, le premier club exclusivement féminin au monde, s'efforce d'aider le Teqball à atteindre son objectif en attirant davantage de femmes aux États-Unis et dans le monde entier.

Fondé à Budapest, en Hongrie, en 2014, le Teqball a des fédérations nationales dans le monde entier et a accueilli trois tournois de la Coupe du monde avant d'arriver aux États-Unis. Teqball USA est en passe d'organiser 52 tournois dans tout le pays en 2021.

BellaTeq a été lancé l'année dernière à Los Angeles par les cofondatrices Carolyn Greco, Margaret Osmundson et Nancy Avesyan, qui jouaient avec et contre des hommes en simple et en double. Elles ont vu l'opportunité de profiter de l'élan donné par le succès de l'équipe nationale féminine des États-Unis pour impliquer les femmes.

"Aux États-Unis, les femmes dominent le football et je ne pense pas qu'il en soit autrement pour le Teqball", déclare Greco.

"Nous voulons voir une vague d'une nouvelle ère sportive arriver aux États-Unis", ajoute Osmundson. "Il est en train d'émerger, de se développer et de se répandre comme une traînée de poudre.

Plusieurs footballeurs célèbres sont les ambassadeurs du Teqball, notamment le champion du monde Carles Puyol, le Portugais Luis Figo et le double Joueur mondial de la FIFA Ronaldinho.

"Au fil du temps, le sport s'est développé grâce à la puissance des médias sociaux et à la présence de plusieurs athlètes de renom dans le monde entier, à tel point que notre objectif est de devenir un sport olympique d'ici 2028", a déclaré Ajay Nwosu, président de la Fédération nationale de teqball des États-Unis.

Les rêves olympiques du teqball offrent une occasion unique à ceux qui y participent actuellement d'agir en tant que pionniers de ce sport, tout en poursuivant des objectifs personnels de participation aux Jeux olympiques.

Greco, actuellement classée 11e au monde, a déclaré que lorsque les Jeux olympiques se tiendront à Los Angeles, elle prévoit d'y être. "On peut rêver grand avec ce sport parce qu'on a le temps de s'entraîner et de se concentrer si on le souhaite.

Les parties se déroulent sur une table de ping-pong à la courbure unique, avec une balle de la taille d'un ballon de football, mais légèrement plus légère. Le contrôle de la balle exige plus de technique que de force, ce qui met les hommes et les femmes sur un pied d'égalité dans une compétition où la finesse est primordiale.

Avesyan, qui joue dans l'équipe nationale arménienne de football, a déclaré que le Teqball lui avait permis d'améliorer considérablement son toucher et que l'accent mis sur la technique plutôt que sur la puissance dans ce sport égalisait le terrain de jeu lorsqu'il s'agissait de se mesurer aux hommes.

"C'est un sport extraordinaire pour tous ceux qui pratiquent le football ou qui sont en transition", a déclaré Avesyan. "Nous espérons qu'il y aura plus de femmes pour rivaliser avec les hommes.

Le Teqball étant à un stade aussi précoce et passionnant, le message des cofondateurs de BellaTeq est de se lancer dès maintenant, tant que les possibilités de devenir un athlète professionnel ou de compétition dans ce sport - peut-être même un athlète olympique - sont encore nombreuses.

