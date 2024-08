Voici à quoi ressemblent les récents sondages américains.

Campagne présidentielle aux États-Unis : Le 5 novembre prochain, les électeurs américains choisiront celui qui succédera à Joe Biden et prendra les rênes du pays. Comment se débrouille Donald Trump dans les sondages ? Kamala Harris peut-elle maintenir son avance précoce ?

La course à la présidence américaine bat son plein. Le vote du 5 novembre ne déterminera pas seulement qui emménagera à la Maison Blanche pour les quatre prochaines années : la vice-présidente démocrate actuelle Kamala Harris ou le républicain et ancien président Donald Trump. En jeu, c'est aussi l'avenir de la plus influente démocratie du monde.

Comment Harris et Trump se débrouillent-ils actuellement dans les sondages d'opinion ? Un coup d'œil à l'infographie de ntv.de des résultats moyens des sondages nationaux montre l'évolution quotidienne :

Les résultats de nombreux sondages américains - ici dans l'évaluation collective de l'institut d'analyse RealClearPolitics - sont le principal indicateur de l'humeur politique du pays. Chaque jour, les sondeurs américains publient de nouveaux résultats provisoires basés sur différentes méthodes, leurs propres questions ou des délais limités.

Toutes les grandes chaînes de télévision et les médias publient leurs propres données nationales. Derrière les scènes, des dizaines d'instituts de sondage examinent en continu chaque tendance et chaque fluctuation de l'opinion publique. Quelles déclarations résonnent bien ou mal auprès des électeurs de chaque camp ?

De plus, les taux d'approbation sont analysés parmi les différentes classes sociales, les groupes d'âge, les sexes, les ethnicités et les populations rurales et urbaines. Les stratèges de campagne des deux partis surveillent de près chaque nouveau développement.

Comment identifier une tendance fiable parmi la multitude de sondages ? Du point de vue européen, un coup d'œil à l'évaluation des résultats de sondage collectés suffit. Le fournisseur américain indépendant "RealClearPolitics", par exemple, analyse actuellement plus de 70 sondages sur la campagne électorale américaine en utilisant une approche "Poll of Polls".

Y compris les données des instituts de sondage renommés comme Ipsos, Harvard CAPS ou Rasmussen, ainsi que les estimations de divers médias, de CNN ou NBC à Forbes ou "Fox News", du "New York Times" au "Washington Post". L'idée est que toute partialité consciente ou inconsciente due aux penchants politiques des commanditaires est compensée par la large sélection.

Pondérés selon des critères tels que la méthodologie, la période de sondage et le nombre de participants, différents instantanés émergent, qui sont combinés dans l'évaluation collective. Finalement, l'humeur dans les États clés - ceux où ni les républicains ni les démocrates n'ont une majorité claire - pourrait être déterminante.

Malgré tous les efforts, les résultats des sondages ne permettent pas une prévision fiable. Le comportement électoral des électeurs le jour du vote reste crucial - et tout peut arriver d'ici là. De plus, les particularités du système électoral américain entrent en jeu. Les électeurs américains décident indirectement si Trump ou Harris deviendra président.

Les votes sont seulement déterminants pour la composition du Collège électoral, qui élit ensuite le président. Dans 48 des 50 États, cela se fait par un mandat fixe : le candidat qui obtient la majorité reçoit tous les grands électeurs de l'État respectif, laissant les autres candidats sans aucun vote, quelle que soit la proportion de votes pour eux. Les politologues appellent cela le principe "winner takes all". Seuls dans les petits États du Nebraska et du Maine, les grands électeurs sont attribués proportionnellement en fonction des districts congressionnels plus petits.

Ce système peut aboutir à un candidat qui remporte la présidence malgré avoir reçu moins de votes populaires que son adversaire. En 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton a reçu près de 2,9 millions de votes de plus que Donald Trump, mais il est devenu président.

Pour devenir président, un candidat doit remporter au moins 270 grands électeurs dans l'ensemble du pays. Le nombre de grands électeurs par État correspond au nombre de sénateurs et de représentants congressistes qu'il envoie et est roughly proportionnel à sa population. Cela signifie que les votes des petits États ont plus de poids : dans le Wyoming, un grand électeur représentait 135 000 électeurs lors de la dernière élection, comparé à 411 000 en Californie.

Les grands électeurs sont officiellement désignés 41 jours après l'élection présidentielle, qui était le 14 décembre en 2020. Les résultats officiels sont formellement annoncés en janvier en Congrès. Suite à l'élection de 2020, cet événement a été marqué par une prise d'assaut du Capitole par des partisans violents de Trump. L'investiture du prochain président ou du président élu est prévue pour le 20 janvier 2025.

Le paysage politique actuel aux États-Unis est vivement décrit dans les résultats des sondages, avec Trump et Harris en tête de la course.

