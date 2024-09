Voici 5 points vitaux pour le 17 septembre: le scandale des services secrets, les politiques d'immigration, la catastrophe des inondations en Caroline du Nord, l'incident tragique de Titan, la grève des travailleurs de Boeing.

1. Protection Présidentielle

Une deuxième tentative d'assassinat présumée contre l'ancien président Donald Trump suscite des préoccupations quant à la capacité du Service secret à protéger adéquatement le candidat républicain à la présidentielle ou si des améliorations sont nécessaires pour renforcer sa sécurité. Les agents du Service secret ont réussi dimanche à empêcher le tireur potentiel de tirer sur Trump alors qu'il faisait du golf sur son parcours de West Palm Beach, contrairement au tireur potentiel en Pennsylvanie, mais des questions subsistent sur la façon dont un autre tireur a pu s'approcher si près de l'ancien président. Le directeur par intérim du Service secret des États-Unis, Ronald Rowe, a rencontré Trump et les forces de l'ordre locales lundi et a défendu la réponse de son agence à l'incident, en mettant en évidence le fait que la sortie de golf de dimanche était un "mouvement hors programme" qui n'était pas prévu dans l'agenda de Trump.

2. Politiques d'Immigration

Les officiels américains se réjouissent d'un autre mois de faibles traversées frontalières, attribuant cela aux récentes mesures exécutives limitant l'accès aux demandes d'asile à la frontière sud des États-Unis, même si l'ancien président Donald Trump utilise des attaques de campagne contre l'administration Biden pour sa gestion de la sécurité frontalière. "Les mois de juillet et août ont connu les niveaux d'encounters les plus bas depuis septembre 2020", a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche. En août, la Patrouille frontalière a enregistré environ 58 000 encounters entre les points d'entrée le long de la frontière sud, une augmentation par rapport à juillet, mais loin des records des mois derniers. Cependant, Trump et son colistier JD Vance continuent de faire des déclarations infondées sur les immigrants pour attiser leurs électeurs. Leurs allégations exagérées concernant les immigrants haïtiens blessant des animaux à Springfield, Ohio, ont entraîné la fermeture temporaire des écoles et des hôpitaux de la ville après que les autorités aient reçu de nombreux appels téléphoniques menaçants cette semaine.

3. Inondations en Caroline du Nord

Des précipitations historiques en Caroline du Nord ont entraîné des maisons inondées, des véhicules immobilisés et des sauvetages en eau. "C'est probablement les pires inondations que nous ayons vues à Carolina Beach", a déclaré le gestionnaire de la ville Bruce Oakley à CNN depuis la ville touristique près de Wilmington. Carolina Beach a été placée en état d'urgence lundi après avoir reçu 18 pouces de pluie en 12 heures à un poste, ce qui représente un événement de pluies millénaires, selon le Service météorologique national de Wilmington. Les alertes de crues persistent pour plus de 10 millions de personnes en Caroline du Nord et en Virginie orientale, avec des expirations prévues tout au long de la journée dans des villes comme Charlotte, Raleigh et Richmond.

4. Incident Titan

La Garde côtière américaine a commencé une enquête de plusieurs jours lundi pour examiner la perte du Titan – le sous-marin qui, selon les autorités, a implosé dans l'océan Atlantique nord en juin 2023, entraînant la mort de tous les cinq passagers lors d'une plongée vers les vestiges du Titanic. La première photo du sous-marin endommagé reposant au fond de l'océan a été présentée à l'audience. La présentation a également révélé le dernier message du Titan – six secondes avant la perte de contact avec la surface. "Lâché deux wts", disait le message du sous-marin à son navire-mère, en référence aux poids que le sous-marin pouvait larguer dans l'espoir de retourner à la surface. Quelques secondes plus tard, le Titan a été signalé une dernière fois et le navire-mère a perdu sa trace. Des informations supplémentaires devraient probablement être révélées lors de l'audience, qui doit se poursuivre jusqu'au 27 septembre.

5. Conflit syndical Boeing

Boeing met en place des réductions temporaires en raison d'une grève de grande envergure qui a efficacement arrêté le travail sur ses avions. Le directeur financier de Boeing, Brian West, a annoncé lundi que la société mettrait en place une freeze sur les embauches et des restrictions de voyage non essentiels, ainsi que des congés pour les employés, les gestionnaires et les dirigeants. Boeing travaille également à réduire les dépenses avec certains de ses 10 000 fournisseurs, selon le mémo de West. "(Nous) allons suspendre la plupart des commandes d'achat de fournisseurs sur les programmes 737, 767 et 777", a-t-il écrit. Boeing se trouve actuellement dans une situation financière difficile et a déclaré des pertes de plus de 33 milliards de dollars depuis 2019. Les négociations entre le syndicat et la société doivent reprendre cette semaine avec un médiateur fédéral.

PETIT DÉJEUNER

Voyager 1 Génère de l'Énergie en Utilisant des Propulseurs de 30 AnsUn propulseur bouché aurait pu mettre fin au voyage interstellaire du vaisseau spatial à milliards de kilomètres de la Terre. Cependant, les ingénieurs de NASA ont récemment sauvé la situation avec une séquence de manœuvres ingénieuses.

Atterrissage d'Avion au DéfiSeulement 50 pilotes sont certifiés pour effectuer cet atterrissage d'avion techniquement difficile à un petit aéroport entouré de montagnes.

Mère Conteste les Règles du Concours de BeautéUne femme de New York conteste les règles de longue date interdisant aux mères de participer aux concours de beauté Miss America et Miss Monde.

Jane's Addiction Annule les Dates de Tournée RestantesSuite à une récente altercation sur scène, le groupe de rock a annoncé l'annulation de ses dates de tournée restantes et s'est excusé auprès de ses fans.

Diddy Arrêté à New YorkLe producteur et artiste embattus Sean "Diddy" Combs, qui a fait face à une série de poursuites pour agression sexuelle et une enquête fédérale pour traite d'êtres humains au cours de l'année dernière, a été arrêté lundi. Lisez le communiqué du avocat.

180 000C'est le nombre de troupes que le président russe Vladimir Poutine a récemment décidé d'enrôler dans l'armée russe. L'augmentation des effectifs – qui entrera en vigueur en décembre – est la troisième fois que Poutine renforce la taille de l'armée depuis le lancement de son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Un homme joue du trombone pendant une chirurgie cérébraleUn musicien raconte son expérience de jouer du trombone pendant une chirurgie de stimulation cérébrale profonde pour gérer un tremblement intentionnel. Regardez la vidéo ici.

