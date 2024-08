- Vogt exige des réponses du gouvernement sur la situation UKSH

Christopher Vogt, chef de groupe parlementaire de Schleswig-Holstein pour le FDP, appelle le gouvernement de l'État à apporter plus de soutien à l'Hôpital Universitaire Schleswig-Holstein (UKSH). "En septembre, nous allons examiner de très près comment la prise en charge médicale va continuer et comment évolue la situation économique de la clinique", a déclaré Vogt à l'agence de presse allemande. "Actuellement, il semble que tout le monde parle de l'UKSH, sauf le gouvernement de l'État compétent, ce qui est certainement une partie du problème."

"Le gouvernement de l'État est très réservé sur cette question, mais nous avons besoin de réponses", a déclaré Vogt. L'équipement financier de l'unique fournisseur maximal de l'État avec les deux sites à Kiel et à Lübeck incombe à l'État. À long terme, la réforme hospitalière prévue devrait probablement soulager l'UKSH. "Mais l'État devra prendre en charge la clinique financièrement, cela ne fait aucun doute."

Critique de l'Association Médicale concernant la situation du personnel

L'Hôpital Universitaire a récemment fait la une des journaux avec un important déficit, des problèmes de personnel et un moral bas. Le commissaire aux comptes de l'État a exigé que le gouvernement de l'État décharge la clinique de tous les coûts d'investissement. Selon les calculs actuels, la rénovation, le fonctionnement et l'entretien de l'hôpital coûteront au moins 3,7 milliards d'euros d'ici 2044. Lors de la signature du contrat en 2014 avec un investisseur privé, on parlait de 1,7 milliard d'euros.

"L'UKSH ne pourra pas financer les coûts de projet élevés par ses propres moyens, même si cela avait été initialement convenu avec l'État", a critiqué le commissaire aux comptes. Jusqu'à présent, la clinique a financé presque exclusivement les coûts de projet avec des prêts. Le résultat est un endettement croissant et des charges d'intérêts de plus en plus importantes. En juin, le Parlement de l'État a déjà décidé d'augmenter le cadre de crédit de 600 millions supplémentaires à 2,25 milliards d'euros. Cependant, le problème n'est toujours pas résolu, selon le commissaire aux comptes.

Situations d'urgence

Le président de l'Association Médicale, Henrik Herrmann, a critiqué dans les "Kieler Nachrichten" que des anesthésistes prennent parfois en charge des tâches d'infirmier dans les salles d'opération de l'UKSH. La haute solidarité des médecins envers le personnel infirmier est fondamentalement à saluer, a-t-il déclaré. "Que les médecins prennent en charge des tâches d'infirmier dans une situation d'urgence est un très beau signe de coopération orientée vers l'équipe dans l'intérêt des patients." Cependant, cela ne devrait pas devenir un état permanent pour les anesthésistes.

Le gouvernement de l'État, en tant que surveillant financier de l'Hôpital Universitaire en raison de son statut d'unique fournisseur maximal à Schleswig-Holstein, doit répondre aux critiques et aux préoccupations financières soulevées par Christopher Vogt et l'Association Médicale. L'Hôpital Universitaire, confronté à de importants déficits, des problèmes de personnel et un moral bas, a besoin d'une aide financière et d'un soulagement d'investissement du gouvernement de l'État pour alléger son endettement et ses charges d'intérêts.

